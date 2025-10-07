Cod Roșu în București: zonele predispuse riscului de inundații. Primarul Capitalei le cere locuitorilor să evite deplasările

Bucureștenii sunt sfătuiți să evite deplasările, mai ales în zonele aglomerate și în cele inundabile, în contextul codului roșu de ploi torențiale care intră în vigoare în această seară, îndeamnă primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Edilul a avertizat că mai multe zone din București sunt predispuse inundațiilor.

„Îi rog ca pe perioada codului roșu să evite deplasările din casă. Îi rog să evite partea aglomerată a orașului, să evite zonele care știu că sunt inundabile. Viața lor și viața noastră este cea mai importantă în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că trecem peste aceste momente fără victime”, a declarat Bujduveanu, într-o conferință de presă organizată la sediul Primăriei Capitalei, potrivit Agerpres.

Printre zonele cu risc ridicat de inundații se numără cartierele Colentina, Tineretului, Văcărești și Berceni.

Bujduveanu a precizat că s-au luat măsuri suplimentare pentru curățarea canalizărilor și a dat detalii despre zonele cu risc de inundații, în special intersecțiile aflate în vale și zonele cu linii de tramvai separate. În plus, autoritățile au „o rezervă” în ceea ce privește zona Lacului Morii, recunoscută ca zonă inundabilă, iar șantierele din oraș au fost puse în siguranță.

„Suntem pregătiți, prioritatea noastră este ca viața bucureștenilor să nu fie pusă în pericol. Preferăm să exagerăm poate, în unele situații, decât să ne trezim cu o calamitate”, a adăugat primarul interimar.

„Vreau să-i rog pe bucureșteni să evite sub orice formă deplasarea prin pasajele din municipiul București în acest interval de cod roșu”, a subliniat primarul interimar, într-o intervenție la Digi24.

Edilul a anunțat suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ din București, miercuri, pentru siguranța elevilor și a părinților. Totodată, Primăria colaborează permanent cu Apa Nova și Societatea de Transport București (STB) pentru a preveni acumulările de apă și a asigura un transport public funcțional.

Inspectorul-șef al ISUBIF, Alexandru Precup, a anunțat că sunt pregătite 60 de autospeciale și 50 de motopompe pentru intervenții, iar DGASMB va acționa pe teren pentru a se asigura că nicio persoană fără adăpost nu rămâne în stradă.

De asemenea, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că barajul Lacul Morii a fost „pregolit” pentru a preveni viituri, iar gurile de canalizare din zonele sensibile, precum Pasajul Unirii, au fost curățate.

Meteorologii anunță că Bucureștiul și județul Ilfov se vor afla sub cod roșu de ploi abundente până pe 8 octombrie, ora 15:00, cu cantități de apă ce pot depăși 140 litri pe metru pătrat.

Primăria București a anunțat că pune la dispoziția locuitorilor un număr gratuit pentru sesizări de urgență, după emiterea codului roșu de ploi abundente pentru Capitală: 0800 800 868, disponibil non-stop.