România trimite o aeronava militară pentru transportul a şase răniţi grav în incendiul de la Crans-Montana

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat vineri că o aeronavă militară românească este pregătită să decoleze pentru a transporta şase tineri cu arsuri grave, răniţi în incendiul produs în staţiunea elveţiană Crans-Montana. Zborul va avea loc pe ruta Lausanne–Paris, în urma unei decizii a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU).

Oficialul a subliniat că Armata României acordă sprijin umanitar fără a condiţiona intervenţia de costuri sau de existenţa unor fonduri prevăzute în buget. „Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plăteşte cheltuielile sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget. Aceste aspecte vor fi reglate în bugetul anului 2026”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Radu Miruţă a precizat că, dincolo de structuri şi funcţii, Armata înseamnă oameni care intervin pentru a salva vieţi, indiferent de statut sau naţionalitate. „Când cineva are nevoie, nu întrebi «de ce» sau «cât costă». Acţionezi”, a afirmat ministrul.

Acesta a amintit şi de o altă misiune umanitară desfăşurată vineri, când o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române a efectuat un zbor pe ruta Otopeni – Craiova – Bruxelles, pentru transport medical de urgenţă. Totodată, a doua misiune, solicitată de autorităţile elveţiene, face parte din sprijinul internaţional oferit de România în urma tragediei.

Incendiul devastator izbucnit într-un bar aglomerat din staţiunea montană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu cel puţin 40 de morţi şi 115 răniţi, mulţi dintre aceştia suferind arsuri severe. În contextul gravităţii situaţiei, Elveţia a activat Mecanismul de protecţie civilă al Uniunii Europene, iar Franţa a început deja să primească răniţi în spitalele sale.

„În astfel de momente nu mai există graniţe, bugete sau funcţii. Există doar oameni care îi ajută pe alţi oameni”, a mai transmis ministrul Apărării.