Breaking Încă un județ din țară închide toate școlile și grădinițele din cauza codului roșu de ploi abundente

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a decis suspendarea tuturor cursurilor din unitățile de învățământ pentru data de 8 octombrie, pe fondul avertizării Codui roșu de ploi abundente.

Decizia CJSU Ialomița vine în contextul unui fenomen meteorologic periculos, valabil de marți, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00. Autoritățile au luat mai multe măsuri preventive pentru gestionarea efectelor ploilor abundente și a vântului puternic.

Astfel, a fost activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției (CJCCI) la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu”, împreună cu grupa operativă a ISU Ialomița, pe întreaga perioadă a codului roșu.

În toate primăriile se va asigura permanența, iar la nevoie vor fi convocate Comitete Locale pentru Situații de Urgență. Se vor verifica rigolele, șanțurile și cursurile de apă, urmând ca eventualele blocaje să fie îndepărtate pentru a preveni inundațiile. Totodată, autoritățile vor monitoriza persoanele vulnerabile – vârstnici, persoane cu dizabilități, gravide sau bolnavi cronici.

Mijloacele și utilajele necesare pentru intervenții rapide – degajarea arborilor căzuți, evacuarea apei acumulate și remedierea problemelor la rețelele de utilități – sunt pregătite, iar populația va fi informată prin mesaje RO-ALERT, în funcție de evoluția situației meteorologice.

„De asemenea, s-a dispus suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ din județul Ialomița pentru data de 08 octombrie 2025, în scopul protejării elevilor și personalului didactic”, precizează CJSU Ialomița.

Autoritățile din județul Constanța au luat o decizie similară, închiderea școlilor, grădinițelor și creșelor pentru data de 8 octombrie, ca urmare a aceluiași cod roșu de ploi abundente.