Prefectura Capitalei urmează să hotărască dacă se vor închide școlile mâine. Inspectoratul a propus deja. Decizia opririi cursurilor a fost luată în patru județe

Școlile ar putea fi închise mâine în București, din cauza ploilor torențiale aduse de ciclonul Barbara. Va fi ședință de urgență astăzi la Prefectura Capitalei, unde urmează să se ia decizia. Autoritățile din Ilfov, Constanța, Ialomița și Călărăși au anunțat deja că mâine nu se vor face cursuri.

Prefectura Capitalei nu a stabilit încă ora pentru ședința în care se va decide dacă elevii vor rămâne mâine acasă, dar și ce măsuri se vor lua pentru siguranța populației. Inspectoratul Școlar al Municipiului București a venit deja cu propunerea de suspendare a cursurilor. Totul în contextul în care Agenția Națională de Meteorologie a emis Cod roșu de ploi torențiale și furtuni pentru București și cinci județe. Cantitatea de apă va depăși 100 l/mp.

Decizia suspendării cursurilor, deja luată în patru județe

Reprezentanții Ministerului Educației au anunțat că au fost informați de autoritățile din trei județe despre închiderea grădinițelor, școlilor și liceelor.

,,Din informațiile primite până în acest moment din partea inspectoratelor școlare județene, având în vedere avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a luat decizia suspendării cursurilor în toate instituțiile din învățământul preuniversitar pentru miercuri, 8 octombrie, în județele Constanța, Ialomița și Călărași.

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate în situația de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor.

Informațiile transmise aici sunt primite în cursul acestei dimineți, până la ora 11.00, și vor fi actualizate în funcție de evoluția situației și de deciziile luate la nivelul Comitetelor județene/al municipiului București pentru situații de urgență", a transmis Ministerul Educației.

Și în județul Ilfov s-a decis că școlile vor fi închise mâine.

Primăria Capitalei, tel verde pentru ajutor

Primăria Capitalei vine cu un număr de telefon la care bucureștenii pot suna în caz de probleme și recomandă evitarea deplasărilor cât timp codul roșu va fi în vigoare (din această noapte de la ora 21, până mâine la ora 15).

,,Primăria Municipiului București anunță că, urmare a emiterii codului roșu de ploi abundente pentru Capitală, toate structurile din subordinea municipalității sunt în alertă și pregătite să intervină acolo unde este nevoie.

Bucureștenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit, la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop.

Sesizările sunt preluate în permanență de dispeceratul Primăriei Capitalei și direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă.

Primăria Municipiului București recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să manifeste prudență pe durata avertizării meteorologice", a transmis instituția.