Constanța, în alertă. Primarul le cere oamenilor să își facă provizii: „Nu vreau să panichez pe nimeni, dar trebuie să tratăm cu responsabilitate”

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, le-a cerut locuitorilor să stea miercuri, 8 octombrie, în case și să își facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore, după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente, iar INHGA a avertizat asupra riscului de viituri și inundații pe mai multe râuri din județ.

Autoritățile locale au luat măsuri preventive pentru a reduce impactul fenomenelor meteo extreme și au adaptat transportul public la condițiile prognozate.

Primarul Chițac a subliniat că locuitorii trebuie să stea în case pentru siguranța lor, în special copiii și seniorii, și a recomandat angajatorilor să permită telemunca sau să acorde liber angajaților, acolo unde este posibil.

„Ideea este următoarea: populația să stea în casă pentru siguranța lor, copiii să stea în casă, părinții dacă pot să stea în casă, seniorii să stea în casă. În felul acesta reducem și traficul și posibilitatea de a avea evenimente nedorite”, a declarat edilul, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Școli închise în Constanța

Din cauza avertizărilor meteorologice, toate unitățile de învățământ din municipiu vor fi închise miercuri, iar traseele destinate transportului elevilor vor fi suspendate.

„Începând de mâine și până poimâine, municipiul Constanța și județul Constanța se află sub cod roșu de ploi abundente. În ședința de astăzi au fost adoptate trei hotărâri, una dintre ele vizând suspendarea cursurilor, la nivel județean. Am preferat să fim preventivi. Cantitățile de apă se asigură a fi considerabile, undeva la 80-120 de litri și atunci preferăm să spunem prevenție”, a declarat prefectul Adrian Picoiu.

CT BUS a anunțat că circulația mijloacelor de transport în comun va fi adaptată condițiilor meteo..

„Circulația mijloacelor de transport în comun va fi adaptată condițiilor meteo, iar călătorii sunt rugați să acorde o atenție sporită la deplasarea spre și dinspre stațiile de autobuz și să manifeste prudență la urcarea și coborârea din mijloacele de transport”, a transmis Primăria Constanța, pe FB.

Oamenii, sfătuiți să își facă provizii

Primarul le-a recomandat, de asemenea, locuitorilor să își facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore.

„Nu vreau să panichez pe nimeni, dar trebuie să tratăm cu responsabilitate situațiile astea”, a subliniat Vergil Chițac.

Avertizarea cod roșu de ploi abundente intră în vigoare luni seară, 7 octombrie, de la ora 21:00, și este valabilă până marți, 8 octombrie, ora 23:00, pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița. Autoritățile locale susțin că, momentan, pot gestiona situația fără sprijin de la București, prin intermediul comandamentelor ISU și Primăriei.