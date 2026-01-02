Șapte expresii „bine intenționate” ale părinților care pot provoca anxietate copiilor. Ce ar trebui spus, de fapt

Dorința părinților și a bunicilor de a-și proteja copiii este firească și profund umană, însă psihologii avertizează că unele expresii aparent inofensive, folosite frecvent în educație, pot avea efecte nedorite asupra dezvoltării emoționale a copiilor. Specialiștii spun că aceste formulări „drăguțe”, rostite din grijă și iubire, pot amplifica anxietatea și pot descuraja asumarea unor riscuri sănătoase, esențiale pentru formarea rezilienței emoționale.

„Nevoia de a ne proteja copiii vine din iubire, atașament și dorința de a-i feri de orice pericol sau suferință. Atunci când îi avertizăm constant sau încercăm să le alungăm rapid frica ori tristețea, avem impresia că suntem părinți buni și grijulii”, explică psihologul Amy Todey citat de parade.com.

Totuși, ea și alți psihologi atrag atenția că aceste reacții pot transmite copiilor mesajul că lumea este un loc periculos și că emoțiile dificile trebuie evitate, nu înțelese. În timp, copiii pot deveni mai temători, mai nesiguri și mai puțin dispuși să își asume provocări potrivite vârstei lor.

Cele șapte expresii „frumoase” care pot crea anxietate

1. „Ai grijă!” - Deși este o reacție reflexă, repetată constant, această expresie îi poate face pe copii să creadă că pericolul este peste tot. „Copiii se uită la adulți pentru a înțelege dacă o situație este sigură. Avertismentele permanente îi pot face să anticipeze pericole chiar și atunci când nu există”, explică dr. Todey. Alternativă recomandată: „Sunt aici” sau „Fii atent unde calci”.

2. „Nu-ți face griji, totul va fi bine”

Psihologul Dale Atkins avertizează că această formulare poate invalida emoțiile copilului. Copilul poate simți că nu are voie să fie speriat sau îngrijorat, ceea ce îl lasă confuz și singur cu emoțiile sale.

3. „Știu că te vei descurca bine”

Deși exprimă încredere, această frază poate crea presiune. Copiii pot interpreta că trebuie neapărat să reușească pentru a nu dezamăgi, ceea ce le crește anxietatea de eșec.

4. „Sunt mândru de tine când…”

Lauda condiționată de rezultate sau performanță poate transmite mesajul că aprecierea trebuie „câștigată”. „Copiii ajung să creadă că valoarea lor depinde de ceea ce fac, nu de cine sunt”, spune dr. Janine O’Brien.

5. „Vreau doar să fii fericit”

Deși pare lipsită de presiune, această frază îi poate face pe copii să ascundă emoțiile negative. „Mulți adolescenți spun că este obositor să pară mereu fericiți în fața părinților”, explică dr. Cameron Caswell.

6. „Ești toată lumea mea”

Specialiștii avertizează că această declarație poate pune o povară emoțională mare pe umerii copilului, care ajunge să simtă că trebuie să fie perfect pentru a nu dezamăgi.

7. „Fii cuminte”

Copiii pot percepe acest mesaj ca pe o condiționare a valorii personale de comportament, nu ca pe o invitație la autenticitate.

Fraza de care copiii au cea mai mare nevoie

În locul acestor expresii, psihologii recomandă o formulare simplă, dar extrem de puternică: „Sunt aici cu tine.”

„Copiii nu caută soluții perfecte, ci conexiune și siguranță emoțională. Această frază le transmite că nu sunt singuri, că emoțiile lor sunt valide și că pot face față momentului”, explică dr. Janine O’Brien.

Potrivit specialiștilor, mesajul îi ajută pe copii să își regleze emoțiile, să își construiască încrederea în sine și să învețe că pot traversa stări dificile fără a se simți greșiți sau insuficienți.