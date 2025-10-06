Video Codul roșu de ploi abundente închide școlile din tot județul Constanța. Apelul transmis de prefect: „Vă rugăm să rămâneți în locuințe”

Cursurile vor fi suspendate în toate unitățile de învățământ din județul Constanța, miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de ploi abundente, intensificări ale vântului și răcirea vremii, anunță autoritățile județene.

Ca urmare a avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța a decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ din județ – școli, grădinițe și creșe – în ziua de miercuri, 8 octombrie, a anunțat presa locală.

Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a CJSU, desfășurate luni, 6 octombrie, în contextul codului roșu de ploi abundente instituit pentru următoarele 48 de ore.

„Începând de mâine și până poimâine, municipiul Constanța și județul Constanța se află sub cod roșu de ploi abundente. În ședința de astăzi au fost adoptate trei hotărâri, una dintre ele vizând suspendarea cursurilor, la nivel județean”, a declarat prefectul Adrian Picoiu.

„Am preferat să fim preventivi. Cantitățile de apă se asigură a fi considerabile, undeva la 80-120 de litri și atunci preferăm să spunem prevenție”, a spus prefectul.

De asemenea, potrivit presei locale, prefectul a făcut un apel direct către populație pentru a evita riscurile generate de vremea extremă: „Vă rugăm să rămâneți în locuințe, să nu mergeți în centre comerciale, spații publice sau alte locuri care presupun deplasări inutile. Situația meteorologică pronuzată este extrem de serioasă și există riscuri reale de inundații și alte pericule asociate fenomenul extreme similare celor care au afectat recent Bulgaria”.