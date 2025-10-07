search
Marți, 7 Octombrie 2025
Cod roșu de ploi în București și alte 5 județe, valabil până miercuri

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

 Meteorologii au extins codul roșu de ploi și pentru municipiul București, Ilfov și Giurgiu. Astfel, de marți seară ora 21:00 până miercuri la ora 15.00, vor fi ploi torențiale și abundente.

Informări pentru populație prin panouri electronice stradale/FOTO: ISU București-Ilfov
Informări pentru populație prin panouri electronice stradale/FOTO: ISU București-Ilfov


Aici, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

FOTO: ANM
FOTO: ANM

Totodată, Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei vor fi vizate de un cod portocaliu. Aici, se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

De miercuri seară ploile se restrâng, până joi la ora 18.00 fiind în vigoare un cod galben care va viza centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. Acolo, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80...90 km/h.

Știre ințială Potrivit meteorologilor, vor fi ploi abundente și se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

„Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, vă rugăm să respectați următoarele recomandări:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora”, transmite site-ul fiipregatit.ro.

ISU B-IF a emis informări pentru populație prin intermediul canalelor de comunicare instituționale și al panourilor electronice stradale.

Luni, ANM a anunțat că în sudul, estul și centrul țării va ploua pe arii extinse, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. „Se vor acumula cantități de 25...50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, local, de peste 70...100 l/mp”

