Alertă la granița României: un nou atac cu drone rusești, aeronave de luptă F-16 ridicate în aer. Locuitorii din Tulcea, avertizată prin RO-Alert

Un nou atac cu drone lansate de Rusia a vizat porturile ucrainene de la Dunăre, aflate în apropierea graniței cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN). Au fost emise mesaje Ro-Alert.

„Vineri, 2 ianuarie, Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a identificat drone aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre aflate în proximitatea frontierei cu România. În jurul orei 11.50, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea”, a transmis MApN.

La ora 12.00, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.

Starea de alertă a încetat la ora 12.22.

„Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”, au trasmis autoritățile.