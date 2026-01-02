Avertizări de cod galben și portocaliu de ninsoare și vânt puternic până sâmbătă seară. Strat de zăpadă de până la 50 cm

Meteorologii au emis vineri mai multe avertizări de vreme severă, cod galben și cod portocaliu, valabile până sâmbătă seară, pentru mai multe regiuni și zone montane din țară. În zonele înalte se așteaptă depunerea unui strat nou de zăpadă de 20–50 cm, iar în zonele deluroase și în Maramureș și Transilvania stratul va fi de 5–15 cm. În anumite regiuni sunt așteptate viscol și polei.

Cod galben – precipitații și vânt puternic la munte și în regiuni joase

Prima avertizare de cod galben, valabilă până sâmbătă la ora 10:00, vizează zonele montane. În intervalul menționat, precipitațiile vor fi însemnate cantitativ, cu acumulări de 20–30 l/mp, predominând ninsorile care vor depune un strat de zăpadă de 10–20 cm. În Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări semnificative, cu rafale de 70–90 km/h.

Tot până sâmbătă dimineață, ANM a emis un cod galben pentru intensificări ale vântului în Banat, Crișana, sudul Moldovei și pe litoral, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h.

O a treia avertizare de cod galben, valabilă până sâmbătă, ora 22:00, se referă la viscol în Carpații Orientali și la intensificări ale vântului pe litoral. În această zonă, vântul va sufla cu viteze de 50–70 km/h în general, iar la altitudini de peste 1.700 metri rafalele vor ajunge la 70–85 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită, reducând vizibilitatea. Pe litoral, rafalele vor atinge 50–60 km/h, cu posibile momente de ninsoare viscolită.

Pentru intervalul 2–3 ianuarie, ANM a menționat din nou cod galben pentru precipitații și depunere de zăpadă de 10–30 cm la munte, precum și intensificări ale vântului în Banat, Crișana, sudul Moldovei și pe litoral, cu viteze de 50–70 km/h.

Cod portocaliu – viscol puternic la altitudini mari

Meteorologii au mai instituit un cod portocaliu pentru Carpații Occidentali, Meridionali și nordul și centrul Carpaților Orientali, unde rafalele de vânt vor ajunge la 70–120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea sub 50 de metri. La altitudini de peste 1.500 metri, stratul de zăpadă nou depus va fi de 30–50 cm.

Precipitații în restul țării

În restul țării, precipitațiile vor fi prezente în aproape toate regiunile, cu cantități locale de apă între 15 și 30 l/mp. În Crișana, Banat și în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de ninsoare și lapoviță. În zonele deluroase, Maramureș și Transilvania stratul de zăpadă se va situa între 5 și 15 cm, iar în zonele montane mai înalte se așteaptă 20–50 cm de zăpadă. La munte, vântul va avea intensificări semnificative, cu rafale de 70–120 km/h, iar pe arii restrânse, ninsoarea va fi viscolită. În zonele joase din Moldova, Dobrogea, Banat, Crișana și nord-estul Munteniei, rafalele vor atinge 40–50 km/h.

Meteorologii recomandă prudență sporită, evitarea deplasărilor în zonele afectate și informarea constantă privind evoluția vremii.