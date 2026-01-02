Cozi uriașe la vămile moldo-române. Ce rute alternative recomandă autoritățile

La punctele de trecere a frontierei Leușeni–Albița și Sculeni–Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, se înregistrează cozi imense de mașini, iar autoritățile moldovene recomandă traversarea prin alte vămi moldo-române.

Angajații Serviciului Vamal (SV) din Republica Moldova anunță că „se mențin valorile de trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova”.

Responsabilii SV subliniază că „întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea fiind desfășurată la capacitate maximă”.

Pentru a evita aglomerația și cozile de mașini, autoritățile moldovene recomandă călătorilor să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei, precum Leova–Bumbăta, Costești–Stânca și Cahul–Oancea.

„Vă rugăm să manifestați înțelegere. La orice schimbare de situație, revenim cu actualizări”, au conchis responsabilii Serviciului Vamal.