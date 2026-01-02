Un fotbalist din Ligue 1 luptă pentru viață, după ce a fost ars în incendiul de la stațiunea Crans-Montana. Clubul a făcut anunțul tragic

Anul 2026 a început cu o tragedie cumplită în stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana. În noaptea de Revelion, un incendiu devastator a cuprins un club, soldându-se cu zeci de victime.

Conform ultimelor date, 47 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 115 au fost grav rănite, dintre care 80 se află în stare critică.

Printre cei afectați se numără și fotbalistul Tahirys Dos Santos, în vârstă de 19 ani, component al echipei FC Metz, formație aflată pe ultimul loc în Ligue 1.

„Tahirys a fost rănit în incidentul din Crans-Montana!”

Din cauza arsurilor severe, sportivul a fost transportat de urgență în Germania, unde este tratat de echipe medicale specializate.

„FC Metz anunță cu tristețe că Tahirys Dos Santos, jucător în formare la club, a fost rănit în incendiul care a avut loc în Crans-Montana. Întregul club se alătură și îi transmite gânduri lui Tahirys, în aceste ore în care acesta luptă cu suferința!”, au anunțat francezii, pe pagina oficială de X.

Incendiul de la Crans-Montana: cum a izbucnit și cine se află printre victime

Incendiul devastator de la Crans-Montana a izbucnit în noaptea trecută, în jurul orei 01:30, cu aproximativ 30 de minute înainte ca clubul să se închidă. Primele investigații indică drept cauză materialele pirotehnice atașate unei sticle de șampanie, care au declanșat rapid flăcările, amintind de modul în care s-a produs tragedia de la Colectiv.