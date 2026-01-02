Fiica actorului Tommy Lee Jones a fost găsită moartă într-un hotel de lux, în noaptea de Anul Nou. Avea 34 de ani

Victoria Kafka Jones, fiica celebrului actor american Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă în noaptea de Anul Nou, într-un hotel de lux din San Francisco, la vârsta de 34 de ani.

Potrivit Departamentului de Pompieri din San Francisco, apelul pentru asistență medicală a fost înregistrat la ora 2:52 dimineața.

Echipele de urgență au efectuat manevre de resuscitare, însă femeia a fost declarată decedată la fața locului. Poliția și medicii au intervenit, însă cauza morții nu a fost încă stabilită.

„La fața locului, ofițerii s-au întâlnit cu medicii, care au declarat femeia adultă decedată. Biroul Medical Examiner a sosit la fața locului și a efectuat o investigație. Oricine deține informații este rugat să ne contacteze”, a spus un reprezentant al Poliției, pentru dailymail.

Victoria s-a născut pe 3 septembrie 1991, fiind fiica lui Tommy Lee Jones și a celei de-a doua soții a actorului, Kimberlea Cloughley.

Ea a debutat ca actriță în 2002, într-un rol minor în filmul Men in Black II, regizat de tatăl său. Ulterior, a apărut în câteva proiecte, printre care episodul One Tree Hill din 2005 și westernul The Three Burials of Melquiades Estrada, regizat tot de Tommy Lee Jones.

Deși nu a mai jucat pe ecran după adolescență, Victoria a fost prezentă la evenimentele cinematografice alături de tatăl său.

În 2017, a participat la premiera filmului Just Getting Started, alături de Morgan Freeman și Rene Russo, și la deschiderea Festivalului Internațional de Film de la Tokyo, unde tatăl său era președintele juriului competiției internaționale.

Mai multe persoane au folosit rețelele sociale pentru a-și exprima condoleanțele lui Tommy și familiei sale după vestea decesului Victoriei.

„Este îngrozitor. Rugăciuni pentru familia Jones”, a scris un internaut.

„Coșmarul fiecărui părinte. Doamne, fii alături de familia ei”, a transmis altă persoană.

„Inimă frântă. 34 de ani, mult prea tânără. Condoleanțe familiei”, a comentat altcineva.

„O veste devastatoare atunci când un părinte își pierde copilul. Gândurile mele se îndreaptă spre Tommy Lee Jones. Rugăciuni pentru el și familia lui, pentru putere și mângâiere”, a spus altă persoană.

„Este atât de trist. Un părinte nu ar trebui niciodată să-și îngroape copiii. Odihnească-se în pace”, a mai comentat alt internaut.