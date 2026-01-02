Video Theo Rose, gest exploziv pe scenă: i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. „Am încredere în igiena lor orală”

Un moment cu Theo Rose de la PROTEVELION a devenit viral în doar câteva ore: artista i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță, stârnind un val de comentarii pe rețelele sociale. „Le merge și bine anul ăsta”, a spus vedeta.

Theo Rose a electrizat scena, intrând în pielea personajului „Leo de la Izvoare”.

Gestul lui Theo Rose de a-i pupă pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță a devenit viral, iar artista a explicat rapid motivul.

„Ce am făcut? I-am pupat pe gură pentru că îi iubesc și pentru că am încredere în igiena lor orală. Le merge și bine anul ăsta”, a explicat gestul Theo Rose, într-o postare pe TikTok.

Reacțiile fanilor au fost împărțite între uimire, apreciere și amuzament. Unii au comentat că gestul se potrivește stilului anilor 2000.

„Așa era moda în anii 2000. Se pupau pe gură. Având în vedere că și momentul e cu referire la acei ani… e ok.”

„Așa ceva incredibil, felicitări, ține-o pe stilul ăsta că o faci bine”, a scris un admirator.

„Cum să arunci scena în aer în halul ăsta?! Eram deja pe punctul de a schimba canalul și intră nebunia asta. Am dansat tot momentul ca la bairamurile din 2002”, a adăugat altă persoană.

„Esti fenomen!!! Ceva ce nu se mai găsește, nu doar în România, ci în toată lumea. Esti unică!!!”, a spus altă persoană.

„Cea mai completă artistă din România: frumoasă, talentată, modestă. Cea mai bună voce feminină din România”, a spus alt internaut.

„Minunăție de om. Un om excepțional. Naturală, profesionistă …fără cuvinte. Femeia asta are o poftă de viață rar întâlnită. Felicitări!!”, a scris altcineva.

„Doamne… Ai fost senzația serii”, a spus alt admirator.