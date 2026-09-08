CCIR susține că singurul obiectiv al zborului privat spre Mykonos a fost „atragerea de investiții străine în România”

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a transmis marți seară, 8 septembrie, că deplasarea externă din 8 iulie, la Mykonos, a avut ca unic scop atragerea de investiții străine în România.

Foto: CCIR

„CCIR regretă politizarea dezbaterii publice pe această temă și dorește să asigure presa și opinia publică de faptul că singurul obiectiv al deplasării cu durata de câteva ore a fost atragerea de investiții străine în România.

Am considerat că merită să facem un astfel de efort financiar și logistic pentru a prezenta unor investitori de calibru avantajele de a investi în România, în condițiile în care percepția externă este negativ afectată de neclarități referitoare la legislația muncii, precum și la stabilitatea cadrului juridic și fiscal”, a afirmat instituția într-un comunicat.

CCIR arată că toate cheltuielile, inclusiv cele aferente deplasărilor externe, sunt susținute din venituri proprii.

„Menționăm, de asemenea, că în aceste situații tariful se calculează pe ore de zbor și este identic indiferent de numărul persoanelor aflate la bord, fără alte costuri suplimentare.”

Controversa a apărut după ce au fost făcute publice date despre zborul din 8 iulie, pe ruta București-Băneasa - Mykonos, care i-a avut la bord pe:

Petre-Florin Manole, fost ministru al Muncii;

Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale;

Victor Ponta, fost prim-ministru;

Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății;

Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al Transporturilor;

István-Loránt Antal, senator UDMR;

Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București;

Gruia Stoica, proprietarul grupului Grampet;

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României;

Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal;

oamenii de afaceri Florin Cârstocea și Ion Virgil Lixandru şi Marius Cătălin Croitoru.

Judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga susține că deplasarea la Mykonos a fost strict privată și nu a avut nicio legătură cu funcția sa de judecător CCR.

El spune că nu îi cunoștea pe ceilalți pasageri, cu excepția lui Victor Ponta, și nu a confirmat dacă a participat la întâlnirea cu oamenii de afaceri americani. Deliorga a confirmat însă că zborul a fost plătit de CCIR, fără să ofere alte explicații.