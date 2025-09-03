search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Vacanțe la Miami, pe bani publici. Angajați din 12 primării, trimiși la programe de „combatere a sărăciei"

Publicat:

În timp ce premierul și reprezentanții guvernului cer reduceri de personal și măsuri de austeritate, mai mulți primari din România trimit angajați în deplasări peste Ocean, la Miami, pentru programe de combatere a sărăciei.

Angajați ai primăriilor pleacă la Miami să studieze combaterea sărăciei FOTO: Shutterstock
Angajați ai primăriilor pleacă la Miami să studieze combaterea sărăciei FOTO: Shutterstock

Primăria Baia Mare plătește din bani publici sejurul a doi angajați la Miami. Este vorba despre viceprimarul Pârvu și directorul Direcției de Comunicare și Relații Internaționale. Primarul Doru Dăncuș susține că scopul deplasării este unul educativ.

„Am văzut în spațiul public acest scandal referitor la deplasarea celor doi colegi de-ai mei, domnul viceprimar Pârvu și domnul director al Direcției de Comunicare și Relații Internaționale, într-o deplasare la Miami, o deplasare care are un scop foarte clar. Învățarea unor metode de bună practică pentru persoanele în risc. Sunt convins că cei care se vor duce acolo, colegii mei, vor veni și vor aplica în municipiul Baia Mare metode de bună practică de la alte entități”, a declarat primarul Dăncuș pentru Antena 3 CNN.

„Nu știu nimic de Miami”

Pe lista achizițiilor publice apare și Primăria Cornereva din județul Caraș-Severin. Contactat de Antena 3 CNN, primarul Nicolae Novăcescu a negat inițial implicarea.

Eu la Miami... n-am, n-am, nu ştiu! Eu nu am nicio deplasare acolo. Nu ştiu, de unde aţi...”, a spus edilul, vizibil încurcat.

După ce i s-au prezentat detalii, acesta a revenit cu o altă explicație: „Cred că era o discuţie de o achiziţie care s-a făcut undeva în decembrie anul trecut şi care s-a anulat. Adică nu s-a concretizat, nu s-a întâmplat nimic. (...) Nu apare că probabil nu a operat fata asta de la achiziţii. Dar la noi din ianuarie s-a reziliat”.

Alți primari, între refuzuri și sponsorizări

Primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a confirmat că a primit oferta, dar a decis să o respingă: „Când am văzut că nu-i un lucru, nu mi s-a părut un lucru serios, aşa am apreciat, nu pleacă absolut nimeni”.

În schimb, edilul din Caracal, Ion Doldurea, susține că un angajat din primărie a găsit sponsorizare pentru deplasare. „Pentru că noi ţinem foarte mult de bani şi nu facem dezmăţ aşa cum se spune pe la televizor pe la dumneavoastră, nu mi-am permis nici să merg într-o delegaţie, dacă m-am dus, m-am dus pe banii mei. Iar băiatul ăsta, chiar voiam să înveţe ceva, este din comunitate, şi-a găsit omul sponsorizare”.

Bolojan cere restructurări masive

În timp ce primăriile trimit angajați la Miami, Ilie Bolojan avertizează că lipsa măsurilor de restructurare ar putea duce la desființarea unor localități incapabile să se autosusțină.

Dacă nu reducem personalul, vom ajunge să desființăm localități”, a transmis Bolojan.

Conform estimărilor, ar trebui eliminate 13.098 de posturi din 1.655 de primării. Cele mai afectate ar fi Prahova (724 de posturi), București (708 posturi), Argeș (649), Suceava (627) și Galați (522).

Politică

