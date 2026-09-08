 Judecătorul CCR Cristian Deliorga, primele explicații despre zborul privat spre Mykonos, alături de politicieni şi oameni de afaceri. „A avut caracter strict privat” | adevarul.ro
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Judecătorul CCR Cristian Deliorga, primele explicații despre zborul privat spre Mykonos, alături de politicieni şi oameni de afaceri. „A avut caracter strict privat”

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Judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga a oferit primele explicații în legătură cu zborul privat din 8 iulie, pe ruta București-Băneasa - Mykonos, în care s-a aflat alături de politicieni, magistrați și oameni de afaceri.

Cristian Deliorga susşine că deplasarea a fost strict privată.
Cristian Deliorga susşine că deplasarea a fost strict privată. Foto: Mediafax

Controversa a apărut după ce au fost făcute publice date despre zborul din 8 iulie, pe ruta București-Băneasa - Mykonos, precum și despre persoanele aflate la bord, respectiv Petre-Florin Manole, fost ministru al Muncii; Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale; Victor Ponta, fost prim-ministru; Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății; Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al Transporturilor; István-Loránt Antal, senator UDMR; Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București; Gruia Stoica, proprietarul grupului Grampet; Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României; Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal; oamenii de afaceri Florin Cârstocea și Ion Virgil Lixandru şi Marius Cătălin Croitoru.

În acest context, Cristian Deliorga a ținut să precizeze încă de la început că prezența sa în avion nu a avut nicio legătură cu funcția de la Curtea Constituțională.

„Nu a avut nicio legătură cu atribuțiile de serviciu”, a spus judecătorul CCR, care a descris deplasarea drept una strict privată.

În același context, Deliorga a declarat că nu îl cunoaște pe Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, aflat şi el el în avion şi care, deşi acesta afirmase că judecătorul CCR îi este un vechi prieten.

Întrebat despre ceilalți pasageri, judecătorul CCR a precizat că nu îi cunoștea, cu excepția lui Victor Ponta.

„Da, așa cum s-a și precizat, așa este. Nu am cunoscut pe niciunul, în afară de domnul fost prim-ministru Victor Ponta, cu care am lucrat când a fost procuror. Vă mulțumesc mult”, a vrut el să închidă discuţia.

Explicațiile lui Deliorga lasă însă fără răspuns una dintre întrebările importante legate de deplasare. Camera de Comerț și Industrie a României a susținut că zborul a fost organizat și plătit de instituție în legătură cu o întâlnire de lucru cu oameni de afaceri din Statele Unite. Tocmai de aceea, jurnalista România TV l-a întrebat pe judecător dacă a participat la aceste discuții.

Cristian Deliorga nu a confirmat și nici nu a infirmat acest lucru, alegând să nu mai ofere explicații pe acest subiect.

„Nu am de făcut alte declarații”, a spus el.

Ulterior, într-un punct de vedere transmis România TV, Cristian Deliorga a revenit asupra motivului pentru care s-a aflat în deplasarea spre Mykonos și a insistat că aceasta trebuie privită exclusiv ca o chestiune privată. El a respins orice legătură între călătorie și activitatea de la Curtea Constituțională și a susținut că detaliile privind deplasarea țin de viața sa privată.

„Deplasarea la care faceți referire a avut caracter strict privat. Detaliile țin de sfera vieții private. Resping orice asociere între această deplasare și atribuțiile mele de serviciu”, a punctat el, continuând: „Deplasarea a fost de câteva ore, nu o vacanță, a avut caracter strict privat.”

În ceea ce privește costurile, Cristian Deliorga a confirmat că acestea au fost suportate de Camera de Comerț și Industrie a României, instituție care a oferit aceeași explicație și în legătură cu organizarea zborului.

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