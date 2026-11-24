Fosta candidată la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, a criticat anularea scrutinului din 2024, pe care a descris-o drept „cea mai mizerabilă încălcare a democrației din România”. Declarațiile vin în contextul în care AUR a prezentat, luni seară, propriul raport despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Elena Lasconi Foto: Inquam photos/Mălina Norocea

„Astăzi se împlinesc doi ani de când milioane de români au votat cu speranța că pot schimba în bine țara pe care o iubesc. Sistemul a trântit de pământ cu voturile noastre, am pierdut speranța, trăim mai prost și mai neîncrezători.

Nu vom avea niciodată un raport al anulării alegerilor, așa cum nici acum nu am aflat cine au fost teroriștii de la Revoluție”, a transmis Lasconi, primarul municipiului Câmpulung.

Lasconi susține că anularea alegerilor a reprezentat „cea mai mizerabilă încălcare a democrației din România”, acuzând sistemul că a ignorat votul românilor.

„Pe scurt, votul românilor a fost aruncat la coșul de gunoi al sistemului (PSD, PNL - Iohanis, serviciile și marionetele CCR).

A doua, dacă în turul al doilea intra Ciolacu, NU se anula nimic, chiar dacă am fi avut dovezi solide și clare, pe care nu le avem, că boții Rusiei zburdau prin toate rețelele sociale din România.

A treia, românii și-au pierdut încrederea în vot”, adaugă aceasta.

„De ce nu s-au anulat și alegerile parlamentare?”

Fosta candidată la prezidențiale consideră că anularea scrutinului a contribuit la transformarea lui Călin Georgescu într-un „martir” și a alimentat teoriile conspirației.

„A cincea, cică s-au anulat alegerile din cauza interferenței Rusiei. Atunci de ce nu s-au anulat și alegerile parlamentare? În traducere liberă, a cincea certitudine este că sistemul a fost deranjat de rezultatul primului tur de la prezidențiale.

A șasea merge mână în mână cu o manipulare grosolană potrivit căreia judecătorii CCR tremurau de frică la gândul că Georgescu ar fi ajuns la Cotroceni. Este o certitudine constituțională că un candidat care are o campanie ilegală poate fi invalidat de CCR.

A șaptea nu are nicio legătură cu magia numărului șapte, ci cu certitudinea că la Cotroceni este omul sistemului și că nu vom afla de la acesta adevărul despre anularea alegerilor și nici un alt adevăr. Să fim sănătoși!”.

Ce conține raportul AUR despre anularea alegerilor

AUR a prezentat luni seară propriul raport despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în care califică hotărârea Curții Constituționale drept „uzurpare de putere” și anunță sesizarea Parchetului General.

Ce conține raportul AUR despre anularea alegerilor și ce arată documentele oficiale

Documentul este semnat de deputata Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților și neagă existența unei ingerințe rusești.

Raportul contestă legalitatea deciziei CCR și solicită procurorilor să verifice activitatea mai multor instituții, inclusiv a serviciilor de informații, precum și rolul fostului președinte Klaus Iohannis.

George Simion a justificat publicarea documentului prin faptul că președintele Nicușor Dan nu a prezentat raportul promis și a avertizat că situația s-ar putea repeta în 2028.

Documentul de 432 de pagini nu a fost însă votat de Comisia parlamentară pentru abuzuri, deși poartă antetul acesteia. Autoarea, Laura Gherasim, precizează că raportul este asumat în calitate de președinte al comisiei. În plus, în februarie 2026, membrii comisiei au respins înființarea unei subcomisii de anchetă pe această temă, cu 11 voturi împotrivă și trei pentru.

Laura Gherasim a catalogat anularea alegerilor drept „o lovitură de stat” chiar în ziua deciziei CCR, pe 6 decembrie 2024.

Reacția Administrației Prezidențiale

Potrivit poziției Administrației Prezidențiale, motivele care au stat la baza anulării scrutinului sunt prezentate explicit în Hotărârea CCR nr. 32 din 6 decembrie 2024, precum și în explicațiile oferite ulterior de judecătorii constituționali și în interviul acordat în februarie 2025 de fostul președinte al Curții, Marian Enache.

Instituția amintește că decizia de anulare a alegerilor a avut la bază trei elemente principale:

utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale și a algoritmilor rețelelor sociale, prin finanțări netransparente, în avantajul unui candidat;

publicitatea electorală nemarcată conform legii, care a generat un avantaj substanțial de vizibilitate online;

încălcarea flagrantă a legislației privind finanțarea campaniei electorale, prin declararea unor cheltuieli zero, în condițiile unei expuneri media consistente.

În analiza raportului AUR, Administrația Prezidențială răspunde principalelor critici formulate de partid.

În ceea ce privește competența CCR de a anula întregul proces electoral, instituția invocă articolul 2 din Constituție, care stabilește corectitudinea alegerilor ca o condiție a exercitării suveranității, precum și articolul 146 litera f), care conferă Curții atribuții privind supravegherea respectării procedurii pentru alegerea Președintelui României.