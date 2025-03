Răcirea relațiilor transatlantice și politica imprevizibilă dusă de Trump dau mari bătăi de cap Uniunii Europene, care are puține soluții în fața politicii agresive a Federației Ruse. Cel puțin aparent, România, ca vecină a Ucrainei, s-ar afla într-o situație și mai ingrată. Experții consultați de „Adevărul” explică ce soluții ar avea România și Bruxelles-ul pentru a descuraja eventualele intenții agresive ale Kremlinului.

România este total dependentă de SUA din punct de vedere al securității, iar o retragere a americanilor ar echivala cu o catastrofă pentru noi. Nici nu se pune problema ca americanii să plece, spun experții consultații de „Adevărul”, însă tot ei admit că SUA și-ar putea diminua prezența în zonă. În acest caz, România ar avea la dispoziție o soluție de care ar trebui să țină cont.

Este vorba despre Turcia, țară cu o armată extrem de puternică, a doua din NATO ca mărime și una dintre cele mai puternice din lume. Nu întâmplător, membrii „coaliției de voință” europene ce sprijină Ucraina au invitat în rândul lor Turcia.

Politologul Flavius Caba spune că Turcia are într-adevăr un potențial enorm și poate înclina balanța în Estul Europei. Deși nu este putere nucleară, această țară are o forță formidabilă de luptă convențională.

Armata turcă e mai mare decât cea a Franței și Marii Britanii la un loc

„E membră NATO și are o armată cât Franța și Marea Britanie la un loc”, punctează Flavius Caba. Cifrele oficiale îi dau dreptate și arată că Turcia are a doua cea mai numeroasă armată din NATO. În acest moment, Turcia are o armată de 650.000 de oameni, în timp ce Franța are puțin peste 250.000, cu tot cu rezerviști, iar cealaltă forță a Europei, Marea Britanie, are o armată de 150.000 de soldați.

De altfel, numai în ultimul an mai mulți înalți oficiali britanici au declarat că dacă ar trebui să lupte împotriva Rusiei sau a altui adeversar de calibru, Marea Britanie ar rezista doar între 6 luni și cel mult un an. Declarația, care a fost publicată de ziarul britanic The Telegraph, a fost făcută în decembrie 2024 și i-a aparținut ministrului veteranilor, colonelul Alistair Carns. Nu după mult timp, declarațiile sale au fost reluate de însuși ministrul britanic al Apărării, John Healey, care a avertizat la rândul său că forțele armate ale țării nu ar putea să respingă o invazie. Declarația sa, făcută la finele anului trecut în The Indepenedent, a provocat valuri.

Cât de valoroasă poate fi alianța cu Turcia

În tot acest context, pe fondul slăbiciunii marilor puteri din vest, poziția Turciei devine cu atât mai importantă cu cât această țară s-a plasat oficial de partea „coaliției voinței”, iar președintele Erdogan a anunțat că ar fi dispus să trimită efective care să facă parte din forța de menținere a păcii din Ucraina, după semnarea unor acorduri.

„În contextul acesta al conflictului din Ucraina, dar și a perspectivelor încheierii unei păci acolo, Turcia ar putea avea un rol important. Ar fi vorba de a fi prezentă atât în reconstrucție, cât și în cazul în care vor exista garanții de securitate, dar și să participe, să contribuie cu forțe de menținere a păcii. În ceea ce privește arhitectura de securitate de la Marea Neagră, Turcia joacă un rol extraordinar de important”, spune Caba.

De altfel, conform Convenției de la Montreux, Turcia are cheile strâmtorilor Bosfor și Dardanele și poate bloca din fașă orice flotă să intre în Marea Neagră.

„Aici rolul Turciei poate fi jucat și interpretat inclusiv în relația cu Federația Rusă, și anume poate opri o posibilă reîntărire a capacității flotei Federației Ruse din Marea Neagră. Aici Turcia ar putea juca un rol extrem de important, astfel încât să gestioneze situația în favoarea alianței transatlantice. Dar principalul aspect este faptul că această țară, în momentul actual, se află într-o poziție foarte bună, la nivel regional și își promovează o politică de autonomie, independență strategică, având diferite rezultate atât în zona aceasta a Mării Negre, dar și în zona Orientului Mijlociu. Deci, în acest context geopolitic actual, Turcia se descurcă bine. Oamenii din jurul președintelui Erdogan sunt promotorii realismului politic, dar în același timp au arătat deschidere și sprijin pentru coaliția de voință europeană”, mai spune el.

Cu ce ne ajută alianța cu Turcia

Chiar și după încheierea războiului, Turcia va avea un rol important, susține expertul. Vestea bună pentru România este că avem un parteneriat strategic cu această țară, pe lângă faptul că ambele state sunt membre ale aceleiași alianțe, NATO, iar în același timp au relații dintre cele mai bune.

„Relația cu Turcia aș privi-o pe două dimensiuni. Prima relație e cea din punct de vedere economic, iar aici e de menționat faptul că Turcia este cel mai important partener non-UE al României,. În relațiile comerciale există aceste schimburi foarte bine ancorate. Din punct de vedere securitar, Turcia este relevantă pentru NATO și pentru întreaga zonă. Este a doua armată ca mărime din NATO, ca efective și ca putere a producției, să zic, a capabilităților militare. Deși nu e o putere nucleară, datorită mărimii armatei joacă un rol esențial și în NATO. Relația noastră pe linia aceasta militară este bună, chiar și foarte bună, pot să spun așa, în contextul în special al framework-ului transatlantic”, adaugă Caba.

Chiar dacă Turcia păstrează relații relativ bune și cu Federația Rusă, Ankara a refuzat public să recunoască anexarea Crimeei și a provinciilor din Estul Ucrainei. A menținut totuși relații relativ bune cu Moscova, ca partea a real-politikului, dar nu s-a dezis nici de NATO. Controversatul președinte Recep Erdogan a avut propriile calcule politice, pornind de la realitatea că Turcia nu deține resurse energetice care să-i permită să-și susțină singură economia, așa că a rămas conectată la gazele Moscovei. A ajutat însă mult Ucraina, de la care a cumpărat cereale și a ajutat navele Kievului să transporte mărfuri într-o Mare Neagră în care flota rusă ar fi putut să le scufunde.

Erdogan, maestru în realpolitik

„Turcia a menținut relații bune cu ambele părți. A încercat chiar să medieze acele negocieri inițiale în martie 2022, care ne amintim că au avut loc în Istanbul. Chiar dacă au condamnat agresiunea Federației Ruse, turcii s-au abținut în ce privește impunerea de sancțiuni Moscovei. Relația dintre Federația Rusă și Turcia este una destul de complexă, dar trebuie avută în vedere și componenta comercială și componenta energetică. Turcia este o țară care duce lipsă de resurse energetice, fapt pentru care ei încearcă să se poziționeze într-o perspectivă a unui hub energetic spre Uniunea Europeană. Așa că a fost nevoită să păstreze relații bune cu Federația Rusă atât pentru a importa energie, dar și pentru a tranzita energie”, explică Flavius Caba.

Totuși, dacă este de tras o line, Turcia a ajutat mai mult NATO și Ucraina. Iar în ce privește NATO, Turcia a fost admisă în alianță tocmai pentru a bloca fosta Uniune Sovietică.

„Erdogan este un politician abil, știe cum să aibă anumite pârghii în negocieri cu diferiți actori și pe diferite dosare. Cunoaștea faptul că și în momentul când a aderat la NATO Turcia în 1952 a aderat tocmai pentru a bloca extinderea influenței sovietice în zona Orientului Mijlociu, a blocat flancul respectiv”, mai spune el.

Avantaj România

Pentru România, avantajele de a face parte dintr-o alianță cu Turcia sunt evidente.

„Avantajele sunt cele de consolidare și anume a flancului acesta estic, dar în special în gestionarea traficului pe Marea Neagră, și anume prezența flotelor străine în Marea Neagră. Iar contrabalansarea față de Federația Rusă, cred că este esențială. Prin alianța cu Turcia există o contrapondere destul de bine articulată împotriva unei perspective în care Federația Rusă ar avea posibilitatea să-și readucă sau să-și reîntărească flota de la Marea Neagră. O întărire a relațiilor cu Turcia pe acestă dimensiune ar fi benefică pentru România și ne-ar oferi un plus de siguranță”, mai spune Flavius Caba.

La rândul său, generalul (r) Dan Grecu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, insistă asupra faptului că alianța cu Turcia trebuie cultivată și menținută. Din perspectivă militară, această alianță și acest parteneriat strategic cu Turcia are o importanță aparte.

Am făcut multe, dar se puteau face infinit mai multe

„Turcia, din punct de vedere economic, dar și militar, am putea dezvolta proiecte cu ei. Turcia este pe drumul direct spre islamizare, nu este ceea ce se cheamă o democrație și nu a fost niciodată. Însă Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană s-au bazat pe Turcia și au menținut relații bune tocmai pentru că această țară are un rol important în regiune. Turcia poate bloca tendințele expansioniste ale Federației Ruse și reprezintă cea mai puternică, din acest punct de vedere, contrapondere în fața oricăror ambiții ale rușilor”, spune generalul.

România ar putea să dezvolte inclusiv proiecte comune de apărare cu Turcia, cu o componentă economică. Astfel, prin dezvoltarea unor proiecte serioase în industria de apărare, România ar fi beneficiară.

„Turcii au o economie puterică, mă refer aici la o industrie de apărare foarte bine dezvoltată. Dronele turcești sunt printre cele mai bune, o recunosc până și americanii. Și au tehnologie militară de calitate, blindate, mașini de luptă. Despre asta vorbim”, mai spune generalul Dan Grecu.

Generalul amintește și relațiile excelente la nivelul celor două armate și colaborarea bună cu Turcia. Evident, spune el, s-ar fi putut face mult mai multe în acest sens, dar timpul nu e pierdut.

„Aveam și mai avem relații foarte bune cu ei, cu armata Turciei. Am colaborat întotdeauna bine cu ei, am avut multe proiecte comune, inclusiv. Și ne-ar putea ajuta și la contrabalansarea influenței ruse în regiune”, adaugă generalul.

Generalul a luat în discuție și subiectul prieteniei dintre Turcia și Rusia. „Sunt prieteni și cu rușii, sunt și membri NATO. Ei participă însă și o fac activ, la alianța europeană contra Rusiei și nu vor să rupă legăturile bune cu Europa și SUA. Adică au știut să joace în interesul lor de fiecare dată. Le-au dat ucrainenilor drone să-i lovească crunt pe ruși, dar le-au dat și rușilor bani pe gazele naturale și petrolul importat din Rusia. Și nimeni n-a fost deranjat, ucrainenii nu au avut ce spune, pentru că într-adevăr au fost ajutați de turci, dar nici rușii, pentru că le-au folosit banii lui Erdogan. Și Turcia a dat bani serioși și Ucrainei, pentru că a fost cel mai mare importator de cereale ucrainene. Așa și-au urmat ei interesele. Îi putem critica, îi putem și înțelege că și-au urmat interesele. Depinde din ce unghi privim”, susține generalul Dan Grecu.

Concluzia sa este că România are nevoie de un aliat ca Turcia și că relațiile ar trebui dezvoltate pe mai departe.

„Ar trebui să avem relații cât mai bune cu Turcia și Polonia. Sunt cele mai puternice țări din Estul Europei și principalele stavile în fața Rusiei. Sunt convins că aceste lucruri se știu și la nivelul politicienilor și vreau să cred că se va acționa în consecință, pentru dezvoltarea relațiilor cu aliații noștri de pe flancul estic. O Turcie puternică va fi din principiu o piedică pentru Rusia, în regiunea Mării Negre și în Orientul Mijlociu”, încheie generalul Dan Grecu.

Suntem parteneri strategici cu Turcia din 2013

Declarația Comună a Parteneriatului Strategic dintre România şi Republica Turcia a fost semnată cu ocazia vizitei de stat a Președintelui României în Republica Turcia, care avut loc în perioada 12-13 decembrie 2011, informează pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe.

„Decizia de stabilire a unui parteneriat strategic a avut la bază relațiile bilaterale foarte bune, dialogul politic intens, precum şi interesele comune ale celor două ţări, la nivel bilateral, regional şi internațional. Declarația Comună a Parteneriatului Strategic vizează, în esență, dialogul politic bilateral şi principalele domenii de colaborare sectorială între România și Turcia. Planul de acțiune al Parteneriatului Strategic, semnat la 14 martie 2013 de miniștrii afacerilor externe, asigură dimensiunea practică a cooperării și dezvoltă direcțiile de acțiune convenite prin Declarația comună”, se mai menționează în comunicatul dat publicității de Ministerul Afacerilor Externe.

Ulterior, ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a semnat, în 2023, la Ankara, împreună cu omologul său, Yaşar Güler, un acord cadru de cooperare în domeniul militar. Documentul reprezintă o bază pentru viitoare schimburi comerciale ce țin de securitate între cele două țări. Anterior, în 2022, Ministerul Apărării Naționale din România a atribuit firmei turcești de apărare Baykar un contract de 321 de milioane de dolari, fără TVA, pentru achiziționarea unor aeronave fără pilot. Contractul presupune achiziția a trei sisteme UAS Bayraktar TB2, toate având câte șase platforme aeriene cu capacități de lovire a țintelor..