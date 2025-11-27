Franța lansează în 2026 un program de serviciu militar voluntar pentru tinerii de 18-19 ani. Macron: „Avem nevoie de mobilizare”

De anul viitor, Franța va introduce un program de serviciu militar voluntar destinat tinerilor de 18 și 19 ani, cu obiectivul de a recruta 3.000 de participanți în primul an și până la 50.000 până în 2035, anunță președintele Emmanuel Macron, în timpul unui discurs susținut la Varces, în Alpi.

Programul va debuta în vara anului 2026 și va selecta tineri în funcție de motivația lor și de necesitățile armatei franceze. Voluntarii vor efectua un stagiu de 10 luni, care include o lună de instruire militară de bază și mânuirea armamentului, urmată de nouă luni într-o unitate militară, desfășurate exclusiv pe teritoriul Franței, relatează Euronews.

Participanții vor fi plătiți și vor putea lua parte la toate misiunile armatei, inclusiv la Operațiunea Sentinelle, programul de securitate internă lansat în 2015.

Macron a precizat că programul va crește gradual: 3.000 de tineri în 2026, 10.000 de tineri înscriși în 2030 și 50.000 în 2035. Totodată, a exclus revenirea la serviciul militar obligatoriu universal, suspendat în 1996 și încheiat în 2001.

„Avem nevoie de mobilizare”, a declarat președintele Macron, afirmând că Franța trebuie „să fie pregătită și respectată”, în contextul unei „accelerări a crizelor” la nivel internațional.

În același timp, el a ținut să sublinieze că noul program nu are legătură cu trimiterea tinerilor francezi în Ucraina, reacție la controversele apărute după declarațiile șefului Statului Major, generalul Fabien Mandon, care afirmase recent că Franța trebuie să fie pregătită „să accepte pierderea copiilor săi” în fața amenințărilor Rusiei.

Lansarea programului vine într-un moment în care Franța încearcă să reducă nivelul datoriei publice, în contextul unor restricții bugetare tot mai stricte.

În prezent, 12 state europene mențin o formă de serviciu militar obligatoriu. Unul dintre modelele invocate de Macron este Norvegia, unde aproximativ 15% din fiecare generație este selectată anual pentru un stagiu de 12 luni, pe baza motivației și a competențelor.