 Judecătoarea Liliana Alexe rămâne în funcție până pe 9 septembrie. CSM amână verdictul în cazul magistratei | adevarul.ro
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Judecătoarea Liliana Alexe rămâne în funcție până pe 9 septembrie. CSM amână verdictul în cazul magistratei

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Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a amânat pentru 9 septembrie decizia privind suspendarea din funcție a judecătoarei Liliana Alexe de la Curtea de Apel București. Inspecția Judiciară solicită măsura până la finalizarea procedurii disciplinare declanșate împotriva magistratei.

CSM - Consiliului Superior al Magistraturii din Bucureşti FOTO Inquam / George Călin
Foto: Inquam Photos / George Călin

CSM urmează să se pronunțe miercuri, 9 septembrie, la ora 12:00. Până atunci, Liliana Alexe își poate exercita în continuare funcția de judecător la Curtea de Apel București.

Magistrata s-a prezentat joi la ședința CSM, unde cazul său a fost analizat timp de aproximativ o oră. În fața jurnaliștilor, aceasta a explicat că hotărârea prin care a dispus suspendarea activității ROMATSA a fost luată după o analiză atentă și și-a asumat inclusiv prezența ulterioară în sala de judecată a Înaltei Curți, potrivit Digi24. 

„Aș îndrăzni să afirm că a fost cea mai grea decizie a unui litigiu de contencios administrativ și aveți toată asigurarea mea că am chibzuit-o extrem de bine, îndelungat și când am luat în considerare incidente de procedură și atunci când am deliberat asupra soluției, zic eu, am avut-o într-o responsabilitate uriașă. Am spus că prezența mea în sala de judecată este susținută procedural. Nu mi-am dorit să se întâmplă așa. Probabil că doamna președintă de complet a fost poate puțin surprinsă. Am înțeles și înțeleg regulile sălii de judecată și există o afirmație «Mă conformez», ceea ce înseamnă că eu m-am conformat. Doar că aveam un buletin de luat, o geantă, asta a fost. Probabil că a fost niște reacții emoționale, sunt greu de gestionat aceste momente”, a declarat Liliana Alexe.

De ce cere Inspecția Judiciară suspendarea judecătoarei

Solicitarea Inspecției Judiciare vine în contextul controversei generate de dosarul ROMATSA, în care Liliana Alexe a dispus, la 27 februarie 2026, suspendarea activității regiei. Hotărârea a fost contestată, iar ulterior Înalta Curte de Casație și Justiție a judecat recursul și a dat câștig de cauză ROMATSA. Soluția instanței supreme a fost definitivă.

Cazul a căpătat o nouă dimensiune după termenul din 26 august, când Liliana Alexe a fost prezentă în sala de judecată a Înaltei Curți în timpul procesului privind ROMATSA.

Judecătoarea a relatat ulterior că a intervenit pentru a anunța că are „relații apropiate” cu unul dintre magistrații din completul care analiza recursul. Ea a susținut că a făcut acest lucru în legătură cu cererea de recuzare formulată împotriva completului.

„Am anunțat de la început completului de judecată, doamnei președinte a completului de recurs, părților, reprezentanților prezența mea în sala de judecată. M-am ridicat în picioare. Am vorbit. Am anunțat că sunt acolo, în sala de judecată. Am spus tare că îmi voi folosi toate informațiile în disciplinar. Am cerut înregistrarea audio a ședinței pentru sesizarea IJ (...) Mi-ar fi fost rușine de mine să fi tăcut și să fi ascuns aceste elemente de facto, personale, importante pentru toți”, a scris Liliana Alexe pe Facebook.

Versiunea sa a fost însă contrazisă de reprezentanții Înaltei Curți. Aceștia au susținut că judecătoarea a cerut în repetate rânduri să ia cuvântul pentru a susține soluția pe care o pronunțase în cazul ROMATSA.

„Având în vedere intervenţiile repetitive ale doamnei judecător în cursul dezbaterilor, precum şi necesitatea asigurării ordinii şi solemnităţii şedinţei, completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii şedinţei, solicitând îndepărtarea din sală a doamnei judecător Liliana Cătălina Alexe”, au transmis reprezentanții ÎCCJ la acel moment.

Ancheta Inspecției Judiciare vizează și hotărârea în cazul ROMATSA

În paralel cu procedura care a dus la solicitarea suspendării, Inspecția Judiciară o anchetează pe Liliana Alexe și în legătură cu hotărârea pronunțată în dosarul ROMATSA.

Litigiul a pornit de la reclamații potrivit cărora regia ar fi limitat accesul unor candidați calificați la procedurile de angajare, favorizând persoane formate în cadrul instituției.

Decizia prin care activitatea ROMATSA a fost suspendată a fost pronunțată de Liliana Alexe la 27 februarie 2026. Ulterior, cazul a ajuns la Înalta Curte, care a admis recursul ROMATSA și a desființat efectele soluției primei instanțe.

În luna iunie, situația a ajuns și în atenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Tot în iunie, Inspecția Judiciară a anunțat că a început verificările în cazul judecătoarei, fără să ofere atunci detalii despre obiectul exact al anchetei.

Până la pronunțarea CSM din 9 septembrie, Liliana Alexe rămâne în funcție și își poate desfășura activitatea la Curtea de Apel București.

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