CSM București a câștigat derby-ul cu Rapid după un meci dramatic în Giulești

Programat în prima rundă din ediția 2026/2027 a Ligii Florilor la handbal, meciul dintre Rapid și CSM București a fost extrem de palpitant. Vicecampioana s-a impus cu 28-25, însă giuleștencele au condus cu 16-12 la pauză.

CSM București a reușit să întoarcă rezultatul după pauză Foto: MARIAN VALENTIN BURLACU

Principalele marcatoare ale confruntării din Giulești au fost Ristovska 6 goluri, Lopes 4, Chambertin 3, Kanor 3, pentru Rapid, respectiv Friis 9, Dmitrieva 6, Maslova 5, pentru CSM. Meciul a fost destul de tensionat, pe final Crina Pintea fiind eliminată definitiv.

Tot ieri, HC Zalău a produs surpriza şi a câștigat cu 25-23 (10-13) meciul cu Corona Braşov, finalista Supercupei României în urmă cu o săptămână.

Meciul a fost arbitrat de M. Pârvu (București) și M. Potirniche(Buzău).

În primul meci al rundei, Gloria Bistriţa s-a impus (33-16) în disputa cu CSM Iaşi 33-16.

Celelalte partide se vor disputa după următorul program: Ştiinţa Bucureşti - Dunărea Brăila (mâine, la 16.00), SCMU Craiova - CSM Slatina (mâine, la 18.00), CSM Târgu Jiu - CSM Târgu Mureş (mâine, la 18.00) şi SCM Rm. Vâlcea - Minaur Baia Mare (luni, 31 august 2026, la 18.00).