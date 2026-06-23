Ce speră Dominic Fritz să obțină prin contestarea la CEDO a deciziei ÎCCJ privind conflictul de interese în cazul său: „Statul român poate fi somat să revizuiască sancțiunea”

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, critică dur decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a menținut hotărârea Curții de Apel Timișoara prin care a fost declarat în conflict de interese, sancțiune ce îi interzice să candideze la orice funcție publică până în 2030. Liderul USR insistă că o va contesta Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Invitat la Euronews, Fritz a explicat că o eventuală decizie favorabilă la CEDO ar putea obliga statul român să reanalizeze cazul.

„Lumea vede că ANI - a spus-o și președintele - evident că închide ochii în multe părți serioase ca să scormonească prin virgule și să te agațe de lucruri absolut ridicole. Acesta este motivul de ce mă voi duce la CEDO. Statul român poate fi somat să revizuiască sancțiunea, de exemplu. Nu este deloc exclus”.

Primarul Timișoarei consideră sancțiunea „extrem de gravă” și „complet disproporționată”, dar spune că nu se va lăsa intimidat, invocând mandatul primit de la timișoreni și sprijinul colegilor din USR.

Liderul USR afirmă acuză Agenția Națională de Integritate că ignoră problemele majore pentru a se concentra pe detalii minore și susține că tocmai aceste practici îl determină să meargă la CEDO.

ÎCCJ: „Respinge recursul declarat de recurentul – reclamant Fritz Dominic Samuel”

Amintim că înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat joi, 18 iunie, o hotărâre definitivă în procesul deschis de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, împotriva raportului Agenției Naționale de Integritate (ANI) în urma căruia a fost declarat incompatibil.

„Respinge recursul declarat de recurentul – reclamant Fritz Dominic Samuel împotriva Încheierii din 26 ianuarie 2026 şi a Sentinţei civile nr. 63 din 10 februarie 2026 pronunţate de Curtea de Apel Timişoara – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 18 iunie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia ÎCCJ.

Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat, astfel, hotărârea Curții de Apel Timișoara prin care s-a reținut starea de conflict de interese a primarului Municipiului Timișoara, Dominic Fritz.