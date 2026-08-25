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Video Jaf ca în filme la Londra: Trei români au săpat un tunel spre un magazin de bijuterii

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Trei români care plănuiau jaful unei bijuterii din sudul Londrei au fost surprinși de polițiști săpând un tunel dintr-un salon de masaj vecin direct spre magazin.

Români infractori
Românii implicați în tentativa de jaf Foto: Metropolitan Police Service

Trei români, Ioan Asafeti, 39 de ani, Laurențiu-Daniel Nițisoara, 38 de ani, și Sergiu Plastin, 42 de ani, au pledat vinovați pentru conspirație la comiterea unui jaf dintr-un magazin de bijuterii.

Ei au fost prinși pe 17 iulie, la ora 3 noaptea, în urma unui apel despre o spargere în desfășurare.

Nițisoara a fost prins imediat de agenți într-o alee din apropiere. La scurt timp, în urma unei căutări în zonă, ofițerii l-au găsit și pe Asafeti, ascuns pe acoperișul unei clădiri.

Cel de-al treilea membru al grupului, Plastin, a fost arestat mai târziu în aceeași zi pe aeroportul Stansted, unde încerca să fugă în Irlanda.

”Percheziționând salonul de masaj în care intraseră cei doi bărbați, polițiștii au descoperit o gaură săpată într-un perete care ducea direct spre bijuteria din vecinătate, plus mai multe genți cu unelte și echipament folosite la săpat. Detectivii au strâns și înregistrări video care arată membrii grupului procurându-și uneltele folosite în infracțiuni. O anchetă a Flying Squad, unitatea Metropolitan Police specializată în jafuri organizate, a legat cei trei bărbați de o serie de spargeri comise în Londra între luna mai și luna iulie a acestui an”, scrie Ziarul Românesc.

Pagubele produse magazinelor de bijuterii se ridică la peste 700.000 de lire sterline.

Cei trei români își vor afla sentința pe 23 octombrie.

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