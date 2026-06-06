Video Rețea cu zeci de români implicată în „turism infracțional”, destructurată în Canada. Peste 40 de arestări și sute de capete de acuzare

O rețea formată din zeci de români suspectați de implicare în activități de „turism infracțional” a fost destructurată de polițiștii din Canada, în cadrul unei ample operațiuni coordonate de Serviciul Regional de Poliție Durham (DRPS). Autoritățile canadiene au prezentat rezultatele anchetei denumite „Proiectul Jetsetter”, o investigație extinsă asupra criminalității organizate transfrontaliere.

Anchetele au scos la iveală o serie de activități infracționale desfășurate în mod organizat, inclusiv furturi din magazine la scară largă, fraude în achiziția și finanțarea de autovehicule, accidente rutiere simulate în scopul obținerii de despăgubiri, furturi de bijuterii prin distragerea atenției și export ilegal de bunuri și vehicule, conform poliției.

Autoritățile canadiene atrag atenția în mod special asupra creșterii semnificative a furturilor de bijuterii, în care victimele, adesea persoane în vârstă, sunt abordate în spații publice prin diverse pretexte, în timp ce li se sustrag bunurile de valoare.

În urma investigațiilor, 46 de persoane au fost arestate, iar alte 164 sunt căutate în continuare. Ancheta, desfășurată pe o perioadă de mai mulți ani, a dus la formularea a peste 1.440 de capete de acuzare, iar cercetările continuă.

„Proiectul Jetsetter” a vizat grupări infracționale care ar fi călătorit în Canada cu scopul de a comite infracțiuni profitabile, în legătură cu rețele internaționale de criminalitate organizată. Conform poliției, aceste activități au fost planificate și coordonate, având ca principal scop obținerea de profit.

Investigațiile, derulate începând din 2019, au inclus peste nouă anchete separate și mai mult de 5.000 de ore de muncă operativă, fiind documentate peste 200 de incidente doar în regiunea Durham, cu pierderi financiare estimate la peste 2,6 milioane de dolari canadieni.

Autoritățile subliniază că fenomenul reprezintă o formă de criminalitate organizată transfrontalieră în creștere, care necesită cooperare internațională strânsă între agențiile de aplicare a legii.

„Turismul criminal este o formă recentă și fără frontiere a crimei organizate, care afectează viața de zi cu zi a canadienilor și subliniază necesitatea unor parteneriate globale solide. Programul nostru de informații colaborează îndeaproape cu partenerii noștri din domeniul polițienesc pentru a face legăturile necesare și a spori siguranța publică”, a declarat Mario Panizzon, director general al Serviciului Național de Informații al Royal Canadian Mounted Police.