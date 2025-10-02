search
Ionuț Moșteanu, despre riscul unui conflict militar: „Ne pregătim pentru a face față acestor provocări”

Publicat:

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit despre temerile tot mai mari ale românilor privind posibilitatea izbucnirii unui război pe teritoriul țării. Oficialul a subliniat că pregătirea armatei nu înseamnă intrarea iminentă într-un conflict, ci o măsură de siguranță pe termen lung.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit despre riscul unui război FOTO: Mediafax
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit despre riscul unui război FOTO: Mediafax

Întrebat dacă există motive reale de îngrijorare în rândul populației, ministrul Apărării a explicat că discuțiile despre înarmare și consolidarea armatei țin de o strategie de prevenție, nu de un pericol imediat.

Nu. Înseamnă că ne pregătim mai bine pentru a face față acestor provocări. Și peste un an, și peste doi, și peste trei, și peste 10, Rusia va fi tot lângă noi, la est. Putin are o vârstă, nu știu cât – o să vedem cât o să o mai ducă – dar nu știm cine o să vină în locul lui acolo. Rusia are o tradiție îndelungată în a veni grămadă peste diverse popoare de-a lungul istoriei. Iată, acum sunt în Ucraina și încearcă să-și bage coada peste tot”, a declarat Moșteanu pentru Digi24.

Lecția invaziei din Ucraina

Ministrul a amintit și de acțiunile Rusiei în regiune, subliniind că acestea trebuie privite ca avertisment pentru viitor. „Ați văzut ce s-a întâmplat în Georgia, au încercat în Moldova, au încercat și la noi... Numai că trebuie să ne pregătim mai bine pentru viitorul apropiat și pentru asta trebuie să avem o armată bine echipată, bine înzestrată, bine motivată”, a subliniat el.

Europa, trezită de „semnalul de alarmă”

Oficialul a atras atenția că nu doar România, ci întreaga Europă și-a schimbat abordarea de securitate după invazia Rusiei în Ucraina.

Toată Europa a dormit liniștită și părea că nu o să avem niciodată un război din nou în Europa, după Al Doilea Război Mondial. Și iată că ne-am trezit cu rușii grămadă. A fost un semnal de alarmă. Lumea s-a trezit, Europa s-a trezit și, din momentul acela, fiecare a început să se pregătească”, a mai spus Moșteanu.

