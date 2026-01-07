Mașină căzută în Jiu: femeie de 55 de ani scoasă în șoc hipotermic

O femeie de 55 de ani a căzut, miercuri seară, cu maşina în râul Jiu, la faţa locului fiind direcţionate mai multe echipaje de Poliţie, pompieri, salvamontiști, dar şi medici. Femeia a fost scoasă în şoc hipotermic.

„Apelul a fost inițiat de un cetățean care a observat mașina în apă”, au precizat reprezentanții ISU Gorj. Femeia a fost extrasă de pompieri și se afla în șoc hipotermic, fiind imediat evaluată de personalul medical al Serviciului Județean de Ambulanță Gorj.

Echipele de salvare au acționat rapid, iar la intervenție au participat și salvamontiștii de la Consiliul Județean Gorj, alături de polițiști. „Acțiunea a constat în recuperarea persoanei și a mașinii care a căzut în râul Jiu”, au transmis salvamontiștii.

Pompierii și salvatorii au subliniat că colaborarea dintre toate structurile de intervenție a fost esențială pentru limitarea consecințelor incidentului.