Putin și Xi, surprinși de un microfon deschis discutând despre nemurire și transplanturi de organe

În timp ce președintele rus Vladimir Putin mergea, miercuri, alături de președintele chinez Xi Jinping, un microfon deschis i-a surprins discutând despre transplanturile de organe și posibilitatea ca oamenii să poată trăi până la 150 de ani, potrivit Reuters.

Discuția a avut loc în timp ce Vladimir Putin și Xi Jinping mergeau împreună cu președintele Coreei de Nord, Kim Jong-un, în fruntea unei delegații formate din peste douăzeci de lideri străini, pentru a asista la parada militară din Beijing, organizată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Pe măsură ce Putin și Xi se îndreptau spre tribuna din Tiananmen, unde au asistat la paradă împreună cu Kim, translatorul lui Putin a fost auzit spunând în chineză: „Biotehnologia se dezvoltă continuu”. Acesta a adăugat, după un pasaj inaudibil: „organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și poți chiar atinge nemurirea”. În replică, Xi, care nu era vizibil pe cameră, a fost auzit spunând în chineză: „Unii prezic că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”. Kim zâmbea și privea în direcția lui Putin și Xi, dar nu era clar dacă discuția îi era tradusă. Putin nu poate fi auzit clar vorbind în rusă în înregistrare.

Amintim că preşedintele chinez a declarat miercuri că țara sa este „de neoprit”, într-un discurs rostit înainte de uriașa defilare militară la Beijing.

„Renașterea națiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii și dezvoltării omenirii va triumfa cu siguranță”, a afirmat el.

„Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau război, dialog sau confruntare", a adăugat Xi.

Preşedintele american Donald Trump a răspuns sarcastic acuzând China, Rusia şi Coreea de Nord de „conspiraţie" împotriva Statelor Unite.