ISW: Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia. Zaharova: Europa e aproape de al Treilea Război Mondial

Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice din Polonia și ar putea lansa incursiuni suplimentare cu drone, dând vina pe Ucraina, a avertizat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) marți seară.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a acuzat, Ucraina, fără nicio bază, că s-ar pregăti să desfășoare un atac sub steag fals cu forțe speciale și eventual drone împotriva infrastructurii critice din Polonia, pentru a implica Rusia și Belarus.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) apreciază că Rusia creează probabil condițiile informaționale astfel încât să poată învinovăți Ucraina pentru oricare dintre atacurile descrise pe care Rusia însăși le-ar putea comite împotriva Poloniei sau altor state NATO.

În mod similar, Rusia a acuzat Ucraina pe 26 septembrie că se pregătește să lanseze atacuri cu drone împotriva Poloniei și României pentru a provoca un război cu Rusia, în ciuda faptului că oficialii polonezi și români au atribuit Rusiei mai multe incursiuni cu drone în spațiul lor aerian, în luna septembrie.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, susține că are informații despre presupusul plan al Ucrainei, care ar include:

„- Repararea mai multor drone rusești doborâte sau interceptate.

- Echiparea acestora cu încărcături explozive.

- Lansarea dronelor, controlate de specialiști ucraineni, sub aparența de „drone rusești”, asupra unor importante huburi de transport NATO din Polonia și România.

- Derularea simultană a unei campanii de dezinformare în Europa, pentru a învinui Moscova. Provocarea unui conflict armat între Federația Rusă și NATO”, a scris Zaharova, pe Telegram.

„În scopul realizării acestei provocări, pe 16 septembrie, la poligonul Yavoriv din vestul Ucrainei, au fost deja aduse drone rusești Geran. Acestea au fost reparate anterior. După cum scriu jurnaliștii maghiari, motivul acestor acțiuni ale lui Zelenski este simplu: armata ucraineană suferă o înfrângere zdrobitoare”, adaugă ea, amenințând că un astfel de scenariu va duce la Al Treilea Război Mondial.

Dacă toate acestea se confirmă, trebuie să recunoaștem: niciodată în epoca modernă Europa nu a fost atât de aproape de începutul celui de-al Treilea Război Mondial, a spus Zaharova.

În luna septembrie, Polonia, România şi Estonia au denunţat încălcări ale spaţiului lor aerian de către aparate de zbor ruseşti. În noaptea de 9 spre 10 septembrie, peste 20 de drone au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei, iar avioane de vânătoare olandeze au doborât trei dintre ele, o premieră în istoria NATO. Rusia a negat de fiecare dată responsabilitatea, dar Alianța a avertizat Moscova că „escaladarea” trebuie să se oprească şi a dat asigurări că este gata să se apere prin toate mijloacele.