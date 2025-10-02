Rușii planificau atacuri cu bombă în trei țări europene. Operațiunea, demascată de Polonia: explozibili ascunși în cutii îngropate în cimitire!

Polonia a dejucat un plan de atacuri teroriste pregătite de serviciile militare de informații rusești, GRU. Explozibili puternici, camuflați în cutii de conservă, erau îngropați în cimitire și urmau să fie folosiți împreună cu drone pentru atacuri în Polonia, Germania și Lituania.

Autoritățile poloneze au arestat un agent rus, Vladislav G., care a acționat sub coordonarea GRU. Ancheta arată că acesta a fost instruit să sape în cimitire și să transporte cutii-bombă către locații precise lângă Łódź. La prima vedere, conservele păreau banale, dar conțineau explozibili puternici.

„Evaluarea noastră este că serviciile de informații militare rusești, GRU, pregăteau atacuri teroriste folosind drone și conserve care conțineau explozibili puternici în loc de porumb”, au declarat sursele, potrivit Pravda.

Surse oficiale spun că Vladislav G. transporta componente de drone și cartele SIM între Polonia, Lituania și Germania. În Lituania au fost descoperite cutii similare, ceea ce sugerează că operațiunea viza mai multe țări europene.

Dacă acuzațiile se confirmă, agentul rus riscă închisoare pe viață.

Procuratura poloneză estimează finalizarea anchetei până la sfârșitul acestui an.

Germania reacționează deja la amenințarea transnațională. Cancelarul Friedrich Merz a avertizat că „Europa nu mai poate trăi în siguranță, chiar dacă nu este în război în sens tradițional”.