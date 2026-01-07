search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Regula armatei daneze, valabilă și în cazul unei invazii americane în Groenlanda: „Întâi tragem, apoi punem întrebări”

0
0
Publicat:

Soldații danezi sunt obligați, printr-un ordin vechi din 1952, să deschidă focul imediat împotriva oricărei forțe de invazie, fără a aștepta ordine. Regula rămâne în vigoare și ar fi aplicată inclusiv în scenariul extrem al unei intervenții militare a SUA în Groenlanda, pe fondul declarațiilor tot mai dure ale lui Donald Trump.

Donald Trump și-a reiterat intenția de a anexa Groenlanda FOTO: Getty
Donald Trump și-a reiterat intenția de a anexa Groenlanda FOTO: Getty

O regulă militară puțin cunoscută, adoptată în 1952, îi obligă pe soldații danezi să „tragă mai întâi” și „să pună întrebări mai târziu” în cazul unei invazii armate. Ministerul danez al Apărării a confirmat miercuri că ordinul este încă în vigoare și prevede ca trupele să contraatace „imediat” orice forță de invazie, fără a aștepta instrucțiuni de la superiori.

Informația a fost publicată de ziarul danez Berlingske și preluată de The Telegraph, într-un moment extrem de tensionat, după ce președintele SUA, Donald Trump, și-a reiterat intenția de a anexa Groenlanda, pe care o consideră esențială pentru securitatea națională a Statelor Unite, „inclusiv prin forță militară, dacă este necesar”.

O regulă din Războiul Rece, încă valabilă

Potrivit Berlingske, ordinul din 1952 stipulează clar că, în caz de invazie, „forțele atacate trebuie să înceapă imediat lupta fără a aștepta sau a cere ordine, chiar dacă comandanții în cauză nu sunt la curent cu declararea de război sau cu starea de război”.

Întrebat despre statutul acestui document, Ministerul danez al Apărării a confirmat că „ordinul privind măsurile de precauție pentru apărarea militară în cazul atacurilor asupra țării și în timpul războiului rămâne în vigoare”.

Declarațiile recente ale lui Donald Trump au provocat un val de îngrijorare la Copenhaga, dar și la Nuuk, capitala Groenlandei, precum și în cadrul NATO. Danemarca consideră Groenlanda un teritoriu de peste mări și insistă că insula „nu este de vânzare”.

Europa discută scenariul de neconceput

Aliații europeni poartă în aceste zile discuții urgente despre cum ar trebui să reacționeze în eventualitatea unui atac american asupra Groenlandei, un scenariu despre care experții spun că ar putea marca, practic, sfârșitul alianței NATO.

Citește și: Ambițiile lui Trump privind Groenlanda pun la încercare unitatea Occidentului

Vrem să acționăm, dar vrem să o facem împreună cu partenerii noștri europeni”, a declarat ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, referindu-se la consultările privind un posibil răspuns european.

O sursă guvernamentală germană a declarat separat pentru Reuters că Germania „colaborează îndeaproape cu alte țări europene și cu Danemarca legat de următorii pași privind Groenlanda”.

Asigurări de la Washington, dar mesaje contradictorii

În același timp, Barrot a spus că a primit asigurări directe de la secretarul de stat american, Marco Rubio, că Washingtonul nu plănuiește o invazie. „Eu, personal, am vorbit, ieri, la telefon cu secretarul de stat american Marco Rubio... care a confirmat că aceasta nu a fost abordarea adoptată... a exclus posibilitatea unei invazii [a Groenlandei]”, a declarat șeful diplomației franceze.

Potrivit unor surse citate de Wall Street Journal, Rubio le-ar fi spus și politicienilor americani că amenințările la adresa Groenlandei nu indică o invazie iminentă și că obiectivul real ar fi cumpărarea insulei.

Totuși, aceste mesaje par să o contrazică pe Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a lui Donald Trump, care a declarat marți că acțiunea militară este „întotdeauna o opțiune”. Mai mult, Washington Post a relatat miercuri că oficialii americani discută tot mai des cu omologii europeni despre preluarea Groenlandei ca despre o posibilitate „concretă”. Un diplomat european de rang înalt a spus că, în ultimele zile, „a existat o schimbare semnificativă de ton” pe acest subiect.

„Ar fi o schimbare istorică uriașă”

Fostul prim-ministru francez Dominique de Villepin a avertizat că, dacă Statele Unite ar invada Groenlanda, ar deveni un „dușman” al membrilor europeni ai NATO. „În niciun caz Europa nu ar trebui să accepte vreo prejudiciere adusă suveranității europene”, a declarat el pentru Bloomberg TV, subliniind că un caz în care un membru NATO atacă un alt membru este „fără precedent”.

„Și, bineînțeles, dacă Donald Trump va merge mai departe, statutul SUA va trece de la adversar sau rival la cel de inamic”, a adăugat Villepin. „Va fi o schimbare istorică uriașă”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
digi24.ro
image
Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile
stirileprotv.ro
image
Tarife pentru parcarea de reședință în București 2026. Cu cât plătesc mai mult bucureștenii față de anul trecut
gandul.ro
image
Ultima zi de vacanță de iarnă: Elevii se întorc în bănci pe 8 ianuarie. Ce vacanțe mai sunt în anul școlar 2025-2026
mediafax.ro
image
Ce ascunde Templul Francmasoneriei din Oradea, locul care a dat naștere teoriilor conspirației. Români celebri care au fost masoni
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
„Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze valabilă și în cazul unei invazii armate a SUA în Groenlanda
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
digisport.ro
image
Afaceristul timișorean Dan Dinu se ia de Ilie Bolojan și anunță primele concedieri: Și la 1989 credeam că nu se poate mai rău
stiripesurse.ro
image
Cel mai notoriu criminal în serie în viață din SUA a făcut acum o mărturisire șocantă, cu care a elucidat un mister vechi de 60 de ani
antena3.ro
image
Românii simt din plin costul ridicat al traiului în 2026: "În vacanţe nici nu mai mergem"
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea bănişori, dar da...
cancan.ro
image
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
prosport.ro
image
Cât dorm pisicile într-o zi: când trebuie să te îngrijorezi pentru mica felină
playtech.ro
image
Fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg a devenit tată pentru a cincea oară. Ce nume poartă bebelușul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Tânăra din Buzău care și-a pierdut iubitul în urma unui incident rutier face declarații tulburătoare! Acuzațiile pe care le aduce medicilor: „Mereu am știut că ești în pericol”
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Se închid școlile în mai multe județe. Anunțul Ministerului Educației
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
click.ro
image
Cum să faci un lichid de parbriz de casă care nu îngheață iarna. Miroase bine și este excelent și vara
click.ro
image
Cele mai eficiente 3 zodii. Acești nativi reușesc să facă orice și-ar propune la finalul lunii ianuarie
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
Trufe de cafea si ciocolata Sursa foto shutterstock 2109306257 (2) jpg
Tocănița picantă, cea mai bună alegere când ții dietă iarna
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete

OK! Magazine

image
William a dat buzna în încăpere și i-a spus soției sale un singur cuvânt, atunci când a văzut-o pe Kate tremurând de emoție

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Adolescence”, Stephen Graham, salvat de la moarte de soție! Cum îi mulțumește?

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine