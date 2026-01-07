Fost consilier prezidențial, atac dur după ce Nicușor Dan a rămas blocat la Paris: „Este o ipocrizie publică mare”

Președintele României, Nicușor Dan, a rămas blocat la Paris după ce avionul militar de tip Spartan cu care urma să revină în țară nu a putut decola din cauza condițiilor meteo. Incidentul a stârnit reacții dure în spațiul public, iar fostul consilier prezidențial Iulian Fota spune că situația „nu ne prezintă onorabil” și arată lipsa unor soluții serioase pentru transportul oficialilor de rang înalt.

Plecarea șefului statului era programată inițial marți seară, însă a fost amânată din cauza vremii nefavorabile. Nici miercuri dimineață aeronava nu a putut decola, din cauza ninsorii. Președintele a rămas în aeroport, în sala de așteptare, discutând cu cei prezenți, până când pista urma să fie eliberată pentru decolare.

Toți ceilalți lideri care au participat la reuniunea Coaliției de Voință au plecat încă de marți seară.

„Nu e acceptabil în secolul XXI”

Invitat la Antena 3 CNN, Iulian Fota a criticat dur situația și a spus că România ar trebui să aibă la dispoziție aeronave moderne pentru președinte și premier.

„România este o țară cu un PIB de 400 de miliarde de dolari. Nu pot să cred că suntem într-o situație totuși atât de dificilă, încât nu se poate găsi o soluție pentru ca președintele României sau premierul să aibă la dispoziție un instrument modern, în care, de exemplu, să aibă comunicare. Vă dați seama că în 4 ore avionul ăla merge cam 400–500 de kilometri pe oră, cred că face vreo 4 ore până la București. Deci timp de 4 ore, președintele este deconectat de la fluxul informațional principal. Nu e acceptabil în secolul XXI România să călătorească în condițiile astea”, a declarat Fota.

Fostul consilier a vorbit și despre ceea ce numește „ipocrizia publică” legată de cheltuielile statului și susține că România ar avea resursele necesare pentru a cumpăra cel puțin două aeronave dedicate.

„Este o ipocrizie publică mare, pe care trebuie să o depășim și ca țară, să ne respectăm un pic și rangul și, dacă vreți, și conducătorii, indiferent că sunt ei mai performanți sau mai puțin performanți. Dacă avea un pic de curaj Klaus Iohannis făcea economie statului român și aveam și două avioane. De ce spun două avioane? Pentru că întotdeauna trebuie să ai două rezervă la dispoziție”, a mai spus Iulian Fota.

„Spartanul este o soluție de avarie”

Fota atrage atenția că România nu este o țară atât de săracă încât să accepte astfel de situații jenante pe plan extern.

„Pentru că, totuși, să ne înțelegem, Spartan este o improvizație. Spartanul este o soluție de avarie, pentru că, pe de o parte, nu avem un astfel de avion, iar pe de altă parte e o situație publică complicată și președintele vrea să fie auster și înțeleg această dorință a domniei sale, dar totuși, noi, ca țară, nu cred că ne prezentăm onorabil în fața întregii lumi. Deci, eu cred că trebuie să ieșim un pic din meschinăria asta publică, că nu în asta stă România”, a mai declarat analistul.

Explicațiile președintelui

Nicușor Dan a explicat jurnaliștilor de ce nu a plecat din Paris marți seară. „Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la 3-4 noaptea și nu ar fi fost bine. Iar acum e o situație neobișnuită pentru Franța, de obicei aici nu ninge, a nins, trebuie să fie curățată pista. Așteptăm”, a spus președintele.

Șeful statului a amintit că nu este prima dată când apar probleme cu aeronava Spartan. „Avioane am mai pierdut, dar blocat nu mi-aduc aminte. Tot cu Spartanul am avut un incident tehnic în Germania și am tot așa am stat peste noapte”, a menționat Nicușor Dan.

Întrebat dacă este un inconvenient faptul că România nu are un avion prezidențial, acesta a răspuns: „La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial și nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștrii care se duc în delegații când sunt lucruri importante, pentru că avionul ăsta face mult mai mult decât un avion normal și nu avem comunicații înăuntru, în momentul când suntem înăuntru suntem izolați”.

Președintele a precizat însă că nu se pune problema achiziționării unei aeronave prezidențiale în anul 2026.