Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
„I-am dat o stea”. De ce refuză românii să lase bacșiș livratorilor

Publicat:

Numeroși români spun că se gândesc de două ori înainte de a lăsa bacșiș livratorilor sau celor care se așteaptă să primească bani suplimentari pentru diverse servicii, chiar și atunci când valoarea bacșișului este de doar câțiva lei.

Bacșișul nu e obligatoriu, dar a devenit motiv de nemulțumiri pentru unii români. Foto: Pixabay.com
Bacșișul nu e obligatoriu, dar a devenit motiv de nemulțumiri pentru unii români. Foto: Pixabay.com

Bacșișul are o tradiție îndelungată în cultura poporului român, chiar dacă termenul „bacșiș” a fost adoptat din spațiul balcanic, în urmă cu mai multe secole. Odată cu bacșișul, numeroși români au preluat și îndoielile legate de oferirea acestuia.

În Statele Unite ale Americii, una dintre țările cunoscute pentru o cultură puternică a bacșișului, cercetări recente arată că majoritatea americanilor sunt obișnuiți să lase bacșiș în restaurante, în saloane de frizerie și coafură, la livrările de mâncare, la achiziționarea de băuturi în baruri, precum și în serviciile de taxi și transport.

Pentru cei mai mulți oameni, bacșișul reprezintă, în primul rând, o formă de apreciere a calității serviciului. Mulți americani afirmă, potrivit cercetărilor, că li se cere să lase bacșiș mai frecvent decât în trecut. Același lucru este observat și de numeroși români, potrivit experiențelor relatate de aceștia. Unii au povestit pe platformele de socializare că au renunțat complet la bacșiș, din motive care nu țin de situația lor financiară.

Români revoltați că trebuie să dea bacșiș

Unii susțin că taxele de livrare au crescut și nu sunt de acord să achite costuri suplimentare.

„Eu comand mâncare aproape zilnic, din 2018 până în prezent, prin aplicații, și niciodată nu a comentat vreun curier că nu i-am lăsat bacșiș. Până acum 2–3 ani lăsam 4–5 lei, dar, având în vedere că au apărut tot felul de taxe, mi-a cam dispărut generozitatea. Până la urmă, și ei sunt plătiți pentru fiecare livrare. Dacă nu sunt mulțumiți de salarii, să se orienteze către un alt domeniu”, afirmă un client.

Alți români dau vina pe curieri pentru decizia de a renunța la bacșiș.

„Odată nu am avut bani suficienți pentru bacșiș. După ce curierul mi-a dat mâncarea, i-am mulțumit, iar el a mormăit ceva ce n-am înțeles, urmat de: «că de mulțumiri suntem sătui»”, se plânge acesta, într-un mesaj publicat pe platforma Reddit.

Un alt român a povestit cum s-a răzbunat pe un curier străin pentru că a „îndrăznit” să îi ceară bacșiș.

„M-a întrebat: «No tips?», cu o față din aia de cerșetor din tramvai. I-am închis ușa în nas și i-am dat o stea”, a spus acesta.

Altcineva a relatat, la rândul său, că a fost victima sarcasmului unui livrator.

„Am pus din greșeală un leu în plus la o comandă de pizza. A doua zi m-am trezit cu un leu în cutia poștală. Altădată am comandat de vreo 73 de lei și am dat 75 de lei, pentru că nu aveam mărunt. I-am mulțumit, am dat să închid ușa și mi-a spus, ironic: «Stați să vă dau restul». Când i-am răspuns că nu e nevoie și am închis ușa, a bătut din nou, strigând: «Cum să nu aveți nevoie?»”, a precizat acesta.

Bacșișul este o modalitate prin care patronii transferă o parte din costuri către consumatori, crede un alt român, nemulțumit că trebuie să achite sume suplimentare livratorilor.

„Are salariu, nu am de ce să mă simt prost. De aceea eu nu las niciodată bacșiș”, adaugă clientul.

Unii români spun că oferă bacșiș doar celor care le aduc colete grele, iar pentru plicuri sau mâncare nu lasă nimic, deoarece consideră că livratorii nu depun un efort deosebit.

Alții spun că răsplătesc curierii doar atunci când vin mai repede sau când sunt amabili. Dacă nu spun „mulțumesc” sau se așteaptă din start la bacșiș, nu vor fi răsplătiți, afirmă un alt român. O altă persoană a relatat că i-a cerut curierului să lase geanta cu mâncare în fața ușii, după ce acesta i-a spus că nu are mărunt pentru rest.

Deviza unui livrator: să nu te aștepți la bacșiș

Unii angajați din comerț și servicii susțin că au observat că nu se pot baza pe bacșișul lăsat de români. În România nu există o cultură bine dezvoltată a bacșișului, concluzionează o tânără.

„Soțul meu livra mâncare, iar acum face ridesharing (n.r. transport). Bacșișul este aproape inexistent — nu în sensul că nu ar face sute de lei, ci în sensul că au fost weekenduri în care nu a strâns nici măcar 50 de lei, în total. Mașina lui este mereu curată, are un rating foarte bun și, de obicei, inclusiv monede de 50 de bani pentru rest”, a povestit aceasta.

Un alt român spune că este livrator ocazional pe bicicletă electrică și a simțit și el lipsa generozității clienților.

„În general fac în jur de 50–70 de lei în trei ore, cu tot cu bacșiș, dacă e cineva curios. Personal nu mă aștept la bacșiș, n-am nevoie, dar mă aștept să ai bani ficși la plățile cash. Nu am de unde să dau rest tuturor câte 3, 4, 6 lei”, afirmă acesta.

Curierul a observat că oamenii care comandă mâncare scumpă de la restaurante lasă rar bacșiș, în timp ce cei care comandă fast-food oferă, de obicei, în jur de 5 lei. Cei care comandă mai mult de trei pizza lasă aproape întotdeauna peste 5 lei, fiind ceva mai generoși, crede acesta.

„Sunt de părere că, dacă nu te aștepți la nimic, nu o să fii supărat când primești «fix» și o să fii plăcut surprins atunci când primești orice în plus”, concluzionează livratorul.

