Gerul pune stăpânire pe România. Ciclon mediteranean cu ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi de până la -16 grade

Administrația Națională de Meteorologie anunță un episod de iarnă autentică în România, „demn de reputația lunii ianuarie”, determinat de un nou ciclon mediteranean care va traversa regiunea în următoarele zile.

În intervalul 7 ianuarie – seara de 8 ianuarie, ciclonul se va deplasa dinspre Marea Adriatică, peste nordul Peninsulei Balcanice, către Ucraina, aducând precipitații însemnate cantitativ în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar în multe zone se va depune un strat consistent de zăpadă.

Vântul va avea intensificări semnificative, cu viteze de 50–70 km/h în sudul și estul țării, iar în zona montană înaltă rafalele pot atinge 70–85 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea.

Aer polar și temperaturi sub 0 grade în timpul zilei

Începând de joi, 8 ianuarie, și până vineri, 9 ianuarie, România va fi afectată de pătrunderea unui nucleu de aer polar post-frontal. Temperaturile maxime vor deveni negative în vestul, centrul și nordul țării, unde se vor situa între -8 și -6 grade Celsius.

Noaptea de joi spre vineri va fi deosebit de rece, cu minime sub -10 grade Celsius în zonele montane și în regiunile intracarpatice, unde se va instala gerul.

Meteorologii mai arată că regimul termic se va menține sub mediile climatologice specifice perioadei până spre jumătatea lunii ianuarie, nu doar în România, ci și în estul Europei. Nucleul de aer foarte rece, cu temperaturi cuprinse între -6 și -18 grade la altitudinea de aproximativ 1.550 de metri, va fi poziționat deasupra Ucrainei și Belarusului.

Interval critic între 12 și 15 ianuarie

În perioada 12–15 ianuarie sunt prognozate temperaturi extrem de scăzute. Valorile diurne vor rămâne negative, între -10 și -2 grade, iar noaptea se vor înregistra minime de -16 până la -10 grade Celsius, izolat chiar mai coborâte în zonele cu strat consistent de zăpadă și cer senin.

Probabilitatea de ninsoare va rămâne ridicată și în intervalul 9–12 ianuarie. După data de 16 ianuarie, meteorologii estimează o posibilă încălzire treptată a vremii.

Potrivit ANM, acest episod de frig și ninsori marchează revenirea la iarna specifică României, cunoscută popular drept „luna lui gerar”. În ultimii ani, iernile au fost neobișnuit de blânde. Spre exemplu, ianuarie 2023 a fost cea mai caldă lună ianuarie înregistrată în România, cu o temperatură medie națională de +3,2 grade Celsius și o abatere de +5,1 grade față de media perioadei 1991–2020.