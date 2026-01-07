search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Video Femeie împușcată în față de un agent federal în Minneapolis, în timpul unei ample operațiuni anti-imigrație

Publicat:

O femeie a fost împușcată în față miercuri în Minneapolis de un agent federal de imigrație, în timpul unei operațiuni de amploare desfășurate de autoritățile americane. Starea victimei nu este cunoscută, iar incidentul a avut loc pe fondul unei intensificări fără precedent a acțiunilor împotriva imigrației ilegale în statul Minnesota.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a confirmat existența unui incident armat care a implicat agenți ai U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE, într-un cartier rezidențial din sudul orașului Minneapolis.

Echipa mea pentru siguranță publică lucrează pentru a aduna informații despre un incident armat legat de ICE, petrecut în această dimineață. Vom face publice detalii pe măsură ce le aflăm. Între timp, îi rog pe oameni să rămână calmi”, a declarat Walz, potrivit The Guardian.

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a confirmat la rândul său că în incident a fost implicat un agent ICE. „Prezența agenților federali de imigrație provoacă haos în orașul nostru. Cerem ca ICE să părăsească imediat orașul și statul. Suntem solidari cu comunitățile noastre de imigranți și refugiați”, a scris acesta pe rețelele sociale.

O femeie a fost împușcată de un agent federal în Minneapolis FOTO: Captură video

„A împușcat-o în față de trei sau patru ori”

Potrivit martorilor citați de MPR News, o femeie care se afla la volanul unui autoturism de culoare vișinie ar fi fost împușcată de mai multe ori în față. Emily Heller, care locuiește în apropierea intersecției dintre East 34th Street și Portland Avenue, a spus că a fost trezită de zgomot și agitație.

Agentul ICE era în fața mașinii, cu corpul lipit de capotă. A scos arma, s-a întins peste capotă și a împușcat-o în față de trei sau patru ori”, a povestit Heller.

Martora a mai spus că, după ce a fost împușcată, femeia a accelerat și a mai parcurs aproximativ 30 de metri, înainte de a lovi un stâlp de electricitate și alte vehicule. Victima a fost văzută prăbușită peste volan, iar ulterior a fost transportată cu ambulanța. La fața locului au fost văzuți paramedici efectuând manevre de resuscitare.

Un alt martor a declarat că agenții ICE i-ar fi strigat femeii să „plece de acolo”, în timp ce aceasta încerca să întoarcă mașina.

Operațiune fără precedent a Departamentului pentru Securitate Internă

Incidentul a avut loc la o zi după ce Departamentul pentru Securitate Internă, DHS, a anunțat că „cea mai mare operațiune DHS din istorie are loc chiar acum în Minnesota”. Potrivit autorităților federale, aproximativ 2.000 de agenți au fost trimiși în zona Minneapolis–St. Paul, într-o escaladare a unei campanii începute cu peste o lună în urmă.

DHS susține că, în cadrul acestor acțiuni, au fost deja făcute peste 1.000 de arestări. „DHS a suplimentat masiv forțele de ordine și a arestat deja peste 1.000 de criminali, violatori, pedofili și membri ai bandelor”, a declarat Tricia McLaughlin, secretar adjunct al DHS.

Operațiunea este legată, potrivit autorităților federale, și de acuzații de fraudă care vizează membri ai comunității somaleze din Minnesota.

Reacții politice și proteste pe teren

Elliott Payne, președintele Consiliului Local din Minneapolis, aflat la fața locului, a spus că nu este clar dacă femeia era o simplă observatoare sau o țintă a operațiunii. „Nu știu dacă era doar martor sau dacă era vizată. Dar prezența ICE este un factor de escaladare. Avem nevoie ca ei să plece din orașul nostru”, a declarat Payne.

Congresmena democrată Ilhan Omar, născută în Somalia, a scris pe Bluesky că persoana împușcată ar fi fost „un observator legal” al operațiunilor ICE. „Voi urmări situația îndeaproape și voi oferi actualizări de îndată ce primesc informații. ICE trebuie să înceteze să terorizeze comunitățile noastre și să părăsească orașul”, a transmis Omar.

Imagini video postate online arată mai mulți agenți federali, mașini avariate, bandă de poliție și urme de sânge pe airbagul unui vehicul. În înregistrări se aud protestatari fluierând și strigând agenților să plece. Un martor spune că femeia a fost împușcată „prin parbriz, direct în față”.

Sursa video: X/ @Dymanh

Un jurnalist MPR News a relatat că, după incident, protestatarii au blocat agenții ICE, iar aceștia au folosit spray lacrimogen. „Mulți oameni au fost afectați și unii primesc încă îngrijiri medicale”, a scris reporterul Jon Collins.

Deocamdată, Departamentul pentru Securitate Internă și ICE nu au oferit detalii oficiale despre starea femeii sau circumstanțele exacte ale incidentului. Ancheta este în desfășurare.

SUA

