Video Autostrada A1, blocată la Holdea de exodul românilor. Când se va circula normal spre vest

Exodul românilor spre Occident, în primele zile ale anului 2026, a creat blocaje pe Autostrada Vestului. Au fost cozi kilometrice de mașini la ieșirea de la Holdea, însă acest an ar putea fi ultimul în care mii de români întâmpină neplăceri pe ruta spre vestul Europei.

Mii de români s-au întors în Occident după vacanța de iarnă petrecută în România. Mulți dintre ei au preferat ruta cea mai accesibilă spre Vest, Autostrada A1 București – Nădlac, cu o lungime totală proiectată de 580 de kilometri.

Aglomerație la ieșirea de pe Autostrada A1

Doar două segmente din drumul rapid A1, care leagă Capitala de frontiera cu Ungaria, au rămas nefinalizate: aproximativ 80 de kilometri din Autostrada Sibiu – Pitești, între Boița (Sibiu) și Curtea de Argeș, și nouă kilometri în vestul României, între localitățile Holdea (județul Hunedoara) și Margina (județul Timiș).

Cel mai aglomerat punct al autostrăzii a rămas sectorul din zona Holdea, unde șoferii care circulă spre vestul României ies de pe autostradă, printr-un nod rutier, continuându-și drumul pe DN 68A Deva – Lugoj, pentru încă 15 kilometri, până la Margina.

Aici, reintră pe Autostrada A1, care se îndreaptă spre Lugoj, Timișoara, Arad și Nădlac. În weekend, au fost coloane de mașini întinse pe mai mulți kilometri la ieșirea de la Holdea, unde traficul rutier se mută pe o singură bandă la ieșirea de pe autostradă și, în continuare, pe drumul național.

Aglomerația de pe „Autostrada Vestului” a fost cauzată și de numărul mare al românilor care au pornit spre locuințele lor din Occident, după ce au petrecut sărbătorile în România.

„Am venit din Italia, pentru a-mi revedea familia și a sta câteva zile acasă. Am făcut cumpărături din România, așa că ne-am umplut mașina de lucruri, dar acum ne întoarcem la muncă și vom reveni acasă, probabil, la vară”, a relatat un român.

→ Imaginea 1/14: Zona Holdea de pe Autostrada Lugoj Deva Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (52) jpg

Alți români au transmis că, în afara zonei Holdea, nu au mai întâmpinat probleme pe rutele spre țările din Occident.

„Am ajuns la ora 20 în Germania. Tot drumul a fost superb”, a remarcat o româncă, amintind de ninsorile abundente din ultimele zile, care au transformat peisajul.

Autostrada cu tuneluri va elimina problemele din nodul Holdea

Dacă în anii trecuți „exodul” românilor spre Occident, după sărbători, crea blocaje la vama Nădlac, în prezent acestea mai apar doar la Holdea, pe Autostrada A1. Problemele ar putea fi rezolvate în 2026, odată cu realizarea segmentului de autostradă Holdea – Margina, singurul care lipsește din Autostrada Vestului, Deva – Lugoj.

Până în septembrie 2026, constructorii celor 9,5 kilometri ai „autostrăzii cu tuneluri” din vestul României au termen de finalizare a segmentului dintre localitățile Holdea și Margina, la care se mai adaugă o porțiune de patru kilometri (Secțiunea D, în zona Margina).

Lucrările pe tronsonul împărțit între județele Hunedoara și Timiș au demarat la începutul anului 2024, iar la secțiunea dificilă, de 4,5 kilometri, în toamna anului 2024. Această secțiune cuprinde două tuneluri, ale căror patru galerii însumează 4,6 kilometri, și trei pasaje, unul dintre acestea depășind un kilometru.

La finalul anului 2025, progresul pe șantierul Margina – Holdea, singurul segment nefinalizat din Autostrada A1 Lugoj – Deva, a ajuns la 50%, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara.