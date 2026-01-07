Europa se pregătește pentru un episod sever de iarnă. Care sunt țările cele mai afectate

Europa se află sub avertizare meteorologică, specialiștii prognozând un episod de iarnă mai intens care ar putea marca începutul lunii ianuarie. Potrivit celor mai recente date publicate de severe-weather.eu, modelele atmosferice indică o schimbare semnificativă a tiparului meteo, cu pătrunderea aerului rece și condiții favorabile pentru ninsori în mai multe regiuni ale continentului.

Primul val de iarnă este așteptat spre sfârșitul acestei săptămâni, când un nou front atlantic va interacționa cu aerul rece deja prezent deasupra Europei. Această combinație ar putea genera precipitații sub formă de zăpadă în special în vestul continentului, în zilele de vineri și sâmbătă. Specialiștii avertizează însă că traiectoria exactă a sistemelor de presiune rămâne incertă, ceea ce face dificilă estimarea zonelor în care stratul de zăpadă va fi mai consistent.

După acest prim episod, prognozele indică menținerea aerului rece deasupra Europei pentru o perioadă mai lungă, favorizând apariția unor noi episoade de ninsoare. Regiuni precum Benelux și Danemarca se numără printre zonele unde zăpada ar putea reveni sau s-ar putea intensifica. Meteorologii subliniază că nu este vorba despre o ninsoare continuă până la mijlocul lunii ianuarie, ci despre un tipar meteo care menține persistența iernii: temperaturi scăzute, alternanțe ale sistemelor atmosferice și ferestre repetate cu precipitații solide.

Deocamdată, România nu este vizată direct de acest episod de iarnă. Totuși, dacă aerul polar va avansa spre est, condițiile de iarnă ar putea afecta și sud-estul Europei în a doua parte a intervalului analizat.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările zilnice, deoarece evoluția sistemelor atmosferice poate modifica rapid zonele afectate.