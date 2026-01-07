Tragedie în familia unui preot: un băiat a murit după ce mașina condusă de mamă a plonjat în râu. Alți doi frați, în stare gravă

Matei, un băiat de 14 ani, fiu al unui preot din zona Vatra Dornei, a murit în urma gravului accident în care mașina condusă de mama sa a plonjat în albia râului Bistrița. Copilul se afla pe bancheta din spate, iar impactul a fost extrem de violent. Medicii au făcut eforturi susținute pentru a-l salva, însă inima sa a cedat în spital, în ciuda intervențiilor chirurgicale complexe și a mobilizării cadrelor medicale.

„Am încercat printr-o intervenție chirurgicală să salvăm viața copilului, în speranța că doar abdomenul este afectat. Starea lui generală a continuat să se degradeze și după operație, iar eforturile noastre nu au fost suficiente”, a declarat Dr. Cristian Rusu, medic chirurg și director medical al Spitalului Municipal Vatra Dornei.

Matei era unul dintre cei cinci copii ai familiei și urma să participe, împreună cu frații săi, la slujba de Bobotează oficiată de tatăl lor, la doar câțiva kilometri de locul tragediei. Într-o curbă ușoară, femeia a pierdut controlul volanului, iar mașina a rupt balustrada podului și a căzut în albia râului. Martorii spun că pe carosabil era polei și că autoturismul avea viteză.

Medicii de la Spitalul Județean Suceava au precizat că doi dintre copiii rămași în viață, de 3 și 8 ani, sunt stabili, însă frații lor de 17 ani și respectiv un an se află în continuare în stare gravă la Terapie Intensivă. Mama copiilor a suferit, de asemenea, o intervenție chirurgicală și este în continuare internată, cu prognostic rezervat.

Tragedia a zguduit întreaga comunitate locală și a adus în prim-plan fragilitatea vieților tinere, afectate în câteva secunde de un accident rutier. Matei, un băiat de doar 14 ani, rămâne simbolul pierderii dramatice care a marcat această familie de preot și întreaga comunitate din Vatra Dornei.

Intervenție de urgență

Potrivit Jandarmeriei Suceava, accidentul a fost semnalat marți dimineața de doi jandarmi aflați în patrulare, care au observat mașina căzută în albia râului și au acționat imediat pentru extragerea a trei persoane aflate în autoturism, care prezentau semne de hipotermie.

„Două echipaje de jandarmi au sprijinit intervenția prin transportarea victimelor, în regim de urgență, către Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde au fost preluate de personalul medical. Ulterior, la fața locului au ajuns echipaje ISU și alte structuri de intervenție, care au acordat îngrijiri medicale tuturor victimelor”, a transmis Jandarmeria.

ISU Suceava a precizat că la intervenție au participat două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și alte cinci echipaje SMURD și SAJ. Pompierii, sprijiniți de jandarmi, au evacuat doi adulți și patru copii. Toate persoanele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare, iar unul dintre copii a prezentat hipotermie, altul răni ușoare, starea lor fiind stabilă. Incidentul a fost clasificat ca alertă majoră, având în vedere numărul persoanelor implicate, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii accidentului.

Întreaga comunitate a fost profund afectată de moartea lui Matei. Localnicii au venit la locul accidentului pentru a aprinde lumânări și pentru a-și arăta solidaritatea față de familia îndoliată. „Nevasta mea, aseară, mi-a dat... a văzut că a murit copilașul și a plâns încontinuu. Mie mi s-a pus un nod aici, în piept”, a spus un localnic.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se va ocupa de înmormântarea lui Matei. „Părintele, tatăl lui Matei, este într-o stare destul de grea, văzându-și soția intubată, doi copii internați în stare gravă și pe Matei care a plecat la cele veșnice”, a declarat Andrei Mocanu, consilier eparhial.