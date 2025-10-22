Grindeanu, atac fără precedent la Bolojan. „Nu sunt reforme și vedem doar scandal în aceste luni”

Sorin Grindeanu l-a atacat frontal, miercuri, la Conferința regională a PSD Dolj, pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că întreține scandal în Coaliție.

Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD, a lansat miercuri un atac dur la adresa colegului său de Coaliție, premierul Ilie Bolojan, cu privire la modul în care sunt implementate reformele. În opinia social democratului, reformele înseamnă de fapt doar măsuri de austeritate.

„Nu sunt reforme și vedem doar scandal în aceste luni. Concedierile colective pe care le pun la cale unii și alții nu înseamnă reformă, înseamnă concedieri. Faptul că te gândești să echilibrezi bugetul și deficitul cu CASS pentru veteranii de război, CASS pentru foștii deținuți politici, CASS pentru tinerele mame, asta nu înseamnă politici economice corecte, sănătoase și asta nu înseamnă o revenire la niște indicatori macroeconomici corecți”, a transmis Grindeanu.

Liderul social democrat a vorbit despre Ordonața 52, care în opinia sa blochează toată țara și care nu a fost eliminată nici până astăzi.

„Nu poți să vii tu, Ministerul Finanțelor, cu o ordonanță de acest tip care blochează efectiv România. Și știți ce au făcut? S-au supărat pe noi, la 24 de ore după adoptare, primii care au trimis un memorandum către guvern ca să fie exceptați, cine credeți că au fost? Ministerul Finanțelor. Adică lucrurile acelea trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri. Mi se pare inadmisibil faptul că săptămâna trecută nu s-a abrogat sau nu s-au abrogat articole din Ordonanța 52. Mi se pare că această săptămână trebuie să fie cu adevărat ultima în care acele articole trebuie să fie abrogate”, a spus Grindeanu.



El a vorbit și despre ședința de Coaliție de marți, când a plecat din sală când s-a discutat subiectul pensiilor magistraților.

„Nu poți să stai non-stop, să crezi că ești deținătorul adevărului absolut, să vii în fața PSD-ului, principalul partid din Coaliție, să spui că doar ce crezi tu e bine și te aștepți ca PSD-ul să nu reacționeze. Nu poți să vii să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistrați, să vină ministrul justiției, Radu Marinescu, să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care spune că trebuie să stai 30 de zile să primești avizul de la CSM și există această hârtie și adresă trimisă de Radu, și tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că așa ești tu învățat. Și te aștepți de la Curtea Constituțională să treacă peste aceste lucruri. Și vii ieri în coaliție și spui următorul lucru: „Am de gând să o iau de la capăt în același mod.” Și atunci se pune întrebarea: „Îți dorești cu adevărat să îndrepți aceste nedreptăți, aceste injustiții sociale, dacă vreți?” Sau vrei să faci doar un joc de imagine, de orgoliu personal și nu vrei să rezolvi această problemă?”, a mai spus Sorin Grindeanu.