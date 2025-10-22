search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Grindeanu, atac fără precedent la Bolojan. „Nu sunt reforme și vedem doar scandal în aceste luni”

0
0
Publicat:

Sorin Grindeanu l-a atacat frontal, miercuri, la Conferința regională a PSD Dolj, pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că întreține scandal în Coaliție.

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan FOTO: Mediafax
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan FOTO: Mediafax

Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD, a lansat miercuri un atac dur la adresa colegului său de Coaliție, premierul Ilie Bolojan, cu privire la modul în care sunt implementate reformele. În opinia social democratului, reformele înseamnă de fapt doar măsuri de austeritate.  

„Nu sunt reforme și vedem doar scandal în aceste luni. Concedierile colective pe care le pun la cale unii și alții nu înseamnă reformă, înseamnă concedieri. Faptul că te gândești să echilibrezi bugetul și deficitul cu CASS pentru veteranii de război, CASS pentru foștii deținuți politici, CASS pentru tinerele mame, asta nu înseamnă politici economice corecte, sănătoase și asta nu înseamnă o revenire la niște indicatori macroeconomici corecți”, a transmis Grindeanu. 

Liderul social democrat a vorbit despre Ordonața 52, care în opinia sa blochează toată țara și care nu a fost eliminată nici până astăzi. 

„Nu poți să vii tu, Ministerul Finanțelor, cu o ordonanță de acest tip care blochează efectiv România. Și știți ce au făcut? S-au supărat pe noi, la 24 de ore după adoptare, primii care au trimis un memorandum către guvern ca să fie exceptați, cine credeți că au fost? Ministerul Finanțelor. Adică lucrurile acelea trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri. Mi se pare inadmisibil faptul că săptămâna trecută nu s-a abrogat sau nu s-au abrogat articole din Ordonanța 52. Mi se pare că această săptămână trebuie să fie cu adevărat ultima în care acele articole trebuie să fie abrogate”, a spus Grindeanu. 

El a vorbit și despre ședința de Coaliție de marți, când a plecat din sală când s-a discutat subiectul pensiilor magistraților.  

„Nu poți să stai non-stop, să crezi că ești deținătorul adevărului absolut, să vii în fața PSD-ului, principalul partid din Coaliție, să spui că doar ce crezi tu e bine și te aștepți ca PSD-ul să nu reacționeze. Nu poți să vii să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistrați, să vină ministrul justiției, Radu Marinescu, să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care spune că trebuie să stai 30 de zile să primești avizul de la CSM și există această hârtie și adresă trimisă de Radu, și tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că așa ești tu învățat. Și te aștepți de la Curtea Constituțională să treacă peste aceste lucruri. Și vii ieri în coaliție și spui următorul lucru: „Am de gând să o iau de la capăt în același mod.” Și atunci se pune întrebarea: „Îți dorești cu adevărat să îndrepți aceste nedreptăți, aceste injustiții sociale, dacă vreți?” Sau vrei să faci doar un joc de imagine, de orgoliu personal și nu vrei să rezolvi această problemă?”, a mai spus Sorin Grindeanu. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
digi24.ro
image
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
stirileprotv.ro
image
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește
gandul.ro
image
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
mediafax.ro
image
Sorana Cîrstea, întâlnire neașteptată în Dubai. Cu cine s-a văzut după ce a încasat peste 10.000 de dolari la turneul din Japonia
fanatik.ro
image
Un american mutat în România este uimit de țara noastră, de traiul de aici și de oameni: „Nu realizați cât de minunată e”
libertatea.ro
image
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Reacția lui Grindeanu, întrebat dacă o pensie de 5.000 de euro e mare: Hai, dom’le, lasă-mă!
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cum se face dezmembrarea unui teren. Când e nevoie de cadastru nou
playtech.ro
image
Ce se întâmplă, de fapt, cu proprietarii apartamentelor din Rahova care nu aveau asigurare. Avocat: ”Nu au cum să își piardă dreptul de proprietate”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: plătești 11,4 milioane de dolari și cumperi Steaua! Răspunsul omului de afaceri
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se schimbă formula de calcul, cum se calculează de anul viitor şi cine este afectat
romaniatv.net
image
Nicușor Dan a promulgat legea! Obligatoriu în toate spitalele publice și private din România unde se internează pacienți
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă. Ai 30 de zile la dispoziție
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Regii profimedia 0909841553 jpg
Abaţia-necropolă a Plantageneţilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC

OK! Magazine

image
Gata, a găsit țapul ispășitor! Meghan își aruncă veninul spre eterna ei rivală, Kate, pe care o acuză de cel mai malefic plan de distrugere a ei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci