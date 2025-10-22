search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
Bolojan, după ce Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR: „România a obținut menținerea în funcțiune a centralelor pe cărbune. A fost o negociere dificilă"

Publicat:

Revizuirea PNRR era „necesară” întrucât a trebuit să fie renegociate o parte dintre condițiile (jaloanele) și termenele pe care România și le-a asumat și care, „din păcate, nu au fost îndeplinite”, a declarat, miercuri, Ilie Bolojan. Premierul a subliniat că trei grupuri energetice vor rămâne active până la finalul anului 2029.

Ilie Bolojan spune că negocierea privind PNRR fost dificilă. FOTO Inquam Photos George Călin
Ilie Bolojan spune că negocierea privind PNRR fost dificilă. FOTO Inquam Photos George Călin

„După revizuirea aprobată, PNRR-ul României are o valoare totală de 21,4 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde de euro sunt fonduri nerambursabile și 7,84 miliarde de euro sunt împrumuturi avantajoase”, a spus premierul, potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook a PNL. 

Trei grupuri energetice vor rămâne active în următorii patru ani

Aceste fonduri vor merge către investiții în infrastructură, spitale, digitalizare, energie verde și modernizarea administrației.

„Prin această aprobare, România a obținut menținerea în funcțiune a centralelor pe cărbune din județele Gorj (Rovinari și Turceni) și Hunedoara (Valea Jiului), precum și a celor din Craiova și Râmnicu Vâlcea (Govora). Trei grupuri energetice vor rămâne active până la finalul anului 2029, iar alte două, cel puțin până la sfârșitul lunii august 2026. Această decizie asigură stabilitatea sistemului energetic național, elimină riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie și agent termic și înseamnă păstrarea a peste 4.500 de locuri de muncă în aceste zone”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că, în același timp, România își continuă tranziția energetică „prin investiții în centrale pe gaz, parcuri fotovoltaice și capacități de stocare”:

Revizuirea era necesară întrucât a trebuit să fie renegociate o parte dintre condițiile (jaloanele) și termenele pe care România și le-a asumat și care, din păcate, nu au fost îndeplinite. De asemenea, sumele care ne-au fost alocate sub formă de împrumut nu mai puteau fi atrase până anul viitor. În aceste condiții, am avut ca prioritate menținerea unor jaloane și termene realiste și păstrarea în totalitate a fondurilor nerambursabile, de 13,5 miliarde de euro, în vederea asigurării fondurilor pentru investiții”

Prim-ministrul a amintit însă că „unul dintre cele mai importante jaloane era cel de decarbonizare”.

„Ne-am angajat să închidem centralele pe cărbune până la sfârșitul acestui an, urmând ca acestea să fie înlocuite cu centrale pe gaz sau parcuri fotovoltaice. Din păcate, investițiile care să le înlocuiască nu au fost realizate și, prin urmare, dacă nu ni s-ar fi acordat amânarea, în afara aspectelor de natură socială din zonele respective, nu am fi avut siguranța asigurării producției de energie necesare României”.

„A fost o negociere dificilă”

Potrivit premierului, acest acord reprezintă un pas important pentru „recâștigarea credibilității în fața partenerilor noștri europeni”.

„Termenele și condițiile negociate vor trebui respectate de Guvern, de ministere și de autoritățile locale, în așa fel încât să nu pierdem granturile europene destinate României. În felul acesta, îi respectăm și pe cetățenii țării noastre. România are acum un PNRR realist, care sprijină economia și comunitățile locale, aducând beneficii directe pentru cetățeni, prin simplificarea regulilor și menținerea investițiilor în spitale, infrastructură, energie verde și digitalizare. Le mulțumesc tuturor celor implicați în aceste negocieri pentru munca din ultimele luni. A fost o negociere dificilă, dar condusă cu profesionalism și argumente solide, care a adus un rezultat bun pentru România", a mai spus Ilie Bolojan , potrivit aceluiași comunicat

Politică

