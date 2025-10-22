Deputatul PSD Claudiu Manda, mesaj dur pentru Bolojan: „Dacă vrei să pleci, încotro vrei. Către nord, către sud, către est, este libertatea domniei sale”

Deputatul PSD Claudiu Manda a criticat dur atitudinea premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de „superficialitate” și de încercări de a pune presiune pe partenerii de guvernare. Manda a transmis că social-democrații „nu mai răspund la șantaj” și că PNL „își poate numi oricând un alt premier”.

Claudiu Manda a declarat că PSD susține modernizarea statului și reformele, însă nu în orice condiții. „E foarte simplu să vii cu lozinci: «Vrem reformă și PSD-ul nu vrea reformă». E foarte greu să spui că vrei să faci ceva și PSD-ul este împotrivă, când de fapt PSD-ul dorește și modernizarea statului și reforme, dar tot timpul dorește să facem lucrurile așezat, aplicat, nu pe picior, nu pe genunchi și nu sub șantaj”, a spus liderul social-democrat.

Manda a dat și exemple pentru a ilustra ceea ce numește „modul superficial” de lucru al lui Ilie Bolojan. „Cum a venit Ordonanța 52, ca să dau primul exemplu, în care domnul Bolojan a permis să se citească pe bandă tot felul de modificări și ne-am trezit că nu există pentru administrația locală posibilitatea să cumperi hârtie pentru un certificat de naștere, pentru un certificat de deces sau pentru un certificat de căsătorie. Ei nu înțeleg că dacă există o groapă în asfalt, aceasta este reparație. Dacă cade tabla de pe o școală, aceasta este reparație. Dar bineînțeles că au spus: «Lasă că noi corectăm după!»”, a spus Manda.

Manda a mai menționat și cazul legii privind modificarea pensiilor magistraților: „La fel, nu a vrut să aștepte avizul de la CSM, doar ca să fie el repede primul, deși eu îl bănuiesc că poate că și-a dorit să nici nu treacă. Și atunci, mai degrabă, nu a vrut să îndeplinească o condiție formală. Marele curajos!”

Social-democratul a continuat criticile, afirmând că „genul ăsta de activitate nu arată că sunt profesioniști, ci mai degrabă că sunt superficiali, că își doresc să facă totul repede și numai cum vor ei”.

„Dacă vrei să pleci, pleacă încotro vrei”

Manda a transmis un mesaj tranșant premierului Ilie Bolojan, afirmând că PSD nu mai tolerează amenințările sau încercările de presiune. „Am spus că nu vrem să tăcem și nu vrem să mai așteptăm sau să rezonăm cu un șantaj: «Dacă nu faceți ca mine, dau repede pe surse că plec de pe poziția de prim-ministru!» Dacă vrei să pleci, încotro vrei. Către nord, către sud, către est, este libertatea domniei sale, dar nu ne sperie”, a declarat Claudiu Manda.

Liderul PSD Dolj a adăugat că partidul nu este dependent de o singură persoană: „Există un protocol, PNL-ul poate să-și numească repede un alt prim-ministru, putem să continuăm lucrurile pe care le-am asumat în programul de guvernare, dar genul acesta necolegial nu este un lucru pe care să ni-l dorim”.