„România, atacată pentru prima dată în 82 de ani”. Deputatul Alexandru Muraru cere expulzarea ambasadorului rus după incidentul de la Galați

Deputatul PNL Alexandru Muraru declară că „astăzi asistăm la un fapt de o gravitate excepțională”, după ce vineri dimineață, 29 mai, o dronă a lovit un bloc din centrul orașului Galați.

„România, atacată prima data in 82 de ani: invocarea articolului 4 NATO și expulzarea ambasadorului Rus, primele măsuri

Astăzi asistăm la un fapt de o gravitate excepțională: pentru prima dată după 1944, teritoriul României este lovit de un aparat militar provenit dintr-un stat aflat într-un război de agresiune la granițele noastre. Indiferent de explicațiile care vor urma, un asemenea incident nu poate fi tratat ca o simplă eroare tehnică”, a transmis acesta.

Liberalul consideră că „România trebuie să reacționeze imediat și fără ambiguități”, cerând convocarea urgentă a NATO prin invocarea Articolului 4, care permite consultări între aliați când un stat consideră că îi este amenințată securitatea.

Muraru: „Ambasadorul Federației Ruse trebuie declarat persona non grata și expulzat”

„În egală măsură, ambasadorul Federației Ruse trebuie declarat persona non grata și expulzat de îndată până la clarificarea completă a circumstanțelor acestui incident.

Să nu uităm un lucru esențial: victimele potențiale ale unui asemenea atac nu sunt militari și nici decidenți politici, ci oameni obișnuiți – familii, copii, vârstnici, cetățeni care își văd de viața lor. România nu a provocat pe nimeni, nu a încălcat dreptul internațional, nu a amenințat și nu a agresat niciun stat.”

Alexandru Muraru adaugă că Rusia încearcă să intimideze și să vadă cât de departe poate merge fără să primească un răspuns ferm.

El avertizează că lipsa unei reacții ar încuraja Moscova să continue astfel de acțiuni și amintește că, istoric, cei care suferă primii în asemenea situații sunt oamenii nevinovați și vulnerabili.

„Suveranitatea și integritatea teritorială a României nu sunt negociabile. Orice încălcare a teritoriului național trebuie să primească un răspuns ferm, proporțional și demn de statutul nostru de stat membru NATO și al Uniunii Europene.”

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Echipe de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații continuă cercetările în zona blocului.

„Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului. Cele două persoane care au fost rănite au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați.

Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale. Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.