RomâniaNeUnește | Ce înseamnă cu adevărat patriotismul. Mesajul transmis de un general român decorat de SUA, NATO și ONU

Generalul (r) Dan Grecu este președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. A fost în Afganistan, Irak, Eritreea și Etiopia și a fost decorat pe rând de Statele Unite ale Americii, ONU și NATO. Acesta explică, pentru „Adevărul”, ce înseamnă patriotismul în viziunea sa și ce putem face fiecare dintre noi pentru țară.

Generalul (r) Dan Grecu are o experiență internațională ce este reliefată cel mai bine prin cele trei misiuni în afara teritoriului național ca observator militar în Misiunea ONU din Etiopia și Eritreea (UNMEE), șef al Echipei Naționale la Comandamentul Central American (US CENTCOM) pentru operațiile din Irak și Afganistan și șef al Echipei Române de Legătură la Comandamentul Regional Sud al ISAF din Kandahar, Afganistan. Toate au însumat trei ani în aceste activități, fiind astfel recunoscut și ca ,,Militar veteran".

Însă experiența sa este importantă și în plan academic. Generalul Dan Grecu a absolvit o serie de cursuri importante în țară și străinătate. A urmat, spre exemplu, cursul „Cooperare interdisciplinară în operațiile de menținere a păcii” la Centrul Lester B. Pearson, Cornwallis, Canada, cursul „Managementul crizelor” organizat de Stafful Internațional al NATO de la Bruxelles și Colegiul NATO de Apărare de la Roma. De asemenea, generalul Grecu deține diploma de master la Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și titlul de doctor în științe militare și informații la Universitatea Națională de Apărare.

Ce înseamnă patriotismul pentru generalul Dan Grecu

Toate acestea îl recomandă să își exprime o părere legată de patriotism cu ocazia Zilei Naționale a României. Generalul Dan Grecu mărturisește că felul în care a înțeles și înțelege patriotismul a evoluat de-a lungul timpului. Față de momentul în care a depus pentru prima dată jurământul față de țară, odată cu anii și cu experiența acumulată, ideile sale au fost aprofundate.

„Când am ajuns la o vârstă destul de fragedă, dar care îmi permitea deja să emit judecăți de valori, chiar dacă probabil insuficient fundamentate, am înțeles patriotismul ca expresia dragostei față de țară și națiune, respect pentru istoria multimilenară o locuitorilor României, respect față de tradiții și nu în ultimul rând respect față de toți ce-mi erau alături, mai apropiați sau mai îndepărtați, dar români și implicit oameni cu aceleași valori și idealuri ca și mine. Mai târziu am înțeles că a fi patriot înseamnă și să îți asumi responsabilitatea valorilor recunoscute și asumate și, în mod cert, acest gând mi-a condus viața viitoare pentru a mă înregimenta între cei care au jurat cu mâna pe drapel credință patriei și poporului, punându-și chezășie propria viață în apărarea acestui obiectiv fundamental, jurământ pe care mi l-am păstrat în toți cei 41 de ani în care am purtat uniforma militară și îl respect și astăzi”, spune generalul Dan Grecu.

În prezent, mai spune el, noțiunea de patriotism a avut de suferit. Ideologiile care se bat cap în cap și apariția unor partide care au încercat să exploateze totul în favoare lor au dus la diluarea acestuia. Așa s-a ajuns și ca patriotismul să fie considerat de unii ceva desuet sau specific doar anumitor partide sau idei politice, când, de fapt, patriotismul ar trebui să fie același lucru pentru fiecare.

Ce nu e bine în România

„Ce mai înseamnă patriotismul astăzi? Grea întrebare! Bulversarea ideologică, globalizarea prost înțeleasă, degradarea învățământului național la toate nivelurile, ostracizarea sub diferite adjective a celor care continuă să pună Patria pe primul loc, ofensiva curentelor antinaționale de sorginte neomarxistă, impotența cronică a decidenților politici din ultimele decenii de a răspunde nevoilor cetățenilor, promovarea anti-și non-valorilor în paralel cu culpabilizarea celor care nu se aliniază au făcut ca patriotismul să devină o vină și nu o valoare”, explică generalul.

Azi, România este din păcate o țară polarizată. Și nu numai atât. România nu înțelege foarte bine importanța militarilor care ar trebui să o apere. Generalul Dan Grecu a fost recompensat cu numeroase decorații și medalii naționale și internaționale. Dintre cele naționale amintim Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de cavaler și de ofițer, Medalia „Virtutea Militară” în grad de cavaler, medaliile onorifice pentru 15, 20 și 25 de ani de serviciu, Emblemele de Onoare ale Armatei României, Ministerului Apărării Naționale, Statului Major General, Statului Major al Forțelor Terestre și Statului Major al Forțelor Aeriene.

În plan internațional, a fost decorat de SUA, ONU și NATO, pe rând. Este vorba despre Medalia pentru merite deosebite a Forțelor Terestre ale SUA (US Army Commedation Medal), Medalia ONU cu semnul „2 silver” pentru misiunea UNMEE și medalia NATO pentru operații ,,non article five”. Cu toate acestea, consideră că militarii nu sunt respectați, în România, dovadă și faptul că se vorbește permanent despre pensiile militare ca despre pensii speciale deși, spune el nu este cazul, iar de curând s-a vorbit despre reduceri de buget inclusiv pentru cel al Apărării. Ca președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, el nu poate să nu ia atitudine.

„Vorbim de reziliență, dar învrăjbim diferitele categorii sociale sau profesionale, vorbim de reforme și scădem nivelul de trai a fiecărui român cu zeci de procente produs de decizii luate din pix, onorăm înaintași, dar îi scoatem din istorie și-i înlocuim cu unii cu care n-avem nici în clin, nici în mânecă, vorbim de apărare națională și nu asigurăm nici bruma de personal necesară, dar le reducem salariile celor din activitate și îi culpabilizăm și declarăm nesimțiți speciali pe cei care și-au dedicat zeci de ani viață apărării naționale. Aici, se și măsoară, dar și se reflectă unde se situează patriotismul la acest moment”, adaugă generalul.

Ce soluții vede

Soluțiile sunt aparent simple, dar în realitate, destul de complicate. Generalul Dan Grecu explică și ce e de făcut, în opinia sa.

„Ce-i de făcut? E și simplu, e și greu! E simplu, întorcându-ne cât mai repede la valorile care au definit de-a lungul vremii această națiune. E greu, pentru că ani îndelungați de învrăjbire, desolidarizare socială și națională și guvernare ambiguă nu mai oferă platforma necesară. Va reveni patriotismul la locul său printre români? Teoretic da, dar asta înseamnă să redevenim oameni independenți și solidari, că tot e la modă termenul, și mai ales să ne vedem paiul din ochi și să promovăm valoarea umană și nu interesele obscure. Cu drag de Ziua Națională, Dan Grecu, cetățean român”, a spus la final generalul.