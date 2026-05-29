O investiție care crește odată cu orașul: apartamentul tău H East Residence. O alegere inspirată pentru cumpărătorii informați

Într-o piață imobiliară în care prețurile continuă să crească, iar oferta de locuințe noi din zonele bine conectate este tot mai limitată, achiziția unui apartament dintr-un ansamblu rezidențial modern reprezintă, în mod natural, o decizie financiară pe termen lung - nu doar o alegere care ține de stilul de viață.

Tocmai de aceea, cumpărătorii informați analizează cu atenție o serie de criterii înainte de a semna un precontract: soliditatea dezvoltatorului, calitatea construcției, eficiența energetică a imobilelor, costurile lunare de întreținere, dar și potențialul de apreciere al zonei în care urmează să locuiască. Atunci când toate aceste elemente converg într-un singur proiect, decizia devine mult mai simplă.

H East Residence, ansamblul rezidențial dezvoltat de Hagag Development Europe în zona de Est a Bucureștiului, în imediata apropiere a Veranda Mall și a Pieței Obor, este unul dintre acele proiecte care îmbină consistent toate aceste criterii. Aflat în curs de construire pe Șoseaua Electronicii nr. 9, complexul aduce pe o piață locală dominată de stoc învechit o ofertă completă de studiouri și apartamente cu 2, 3 și 4 camere, integrate într-un concept de tip „Gated Community”.

Un ansamblu gandit pentru a-și maximiza valoarea în timp

H East Residence este dezvoltat în două etape de construire și va cuprinde, odată finalizat, 7 clădiri rezidențiale, 568 de apartamente, 824 de locuri de parcare subterane și supraterane, peste 5.000 de metri pătrați de spații verzi și aproximativ 5.000 de metri pătrați de spații comerciale la parterul imobilelor. Faza I, aflată în curs de execuție și programată pentru livrare în prima jumătate a anului 2027, cuprinde 4 blocuri și 273 de apartamente.

Imobilele sunt proiectate antiseismic și aliniate la directiva nZEB privind clădirile cu consum aproape zero de energie - un standard care nu doar protejează mediul, ci se reflectă direct în facturile lunare de utilități a viitorilor proprietari, dar și într-o durată de viață mai mare a structurilor și a fațadelor. Finisajele și echipamentele folosite provin de la furnizori de renume din Italia, iar atenția la detalii se vede atât în alegerea materialelor, cât și în compartimentarea cu sens a fiecărei unități locative.

Fiecare apartament din cadrul ansamblului dispune de:

● Centrală termică de apartament

● Sistem de încălzire prin pardoseală

● Termostat individual per apartament

● Tâmplărie din aluminiu cu geam tripan și peliculă Low-E

● Întrerupătoare compatibile cu sisteme smart home

● Băi complet echipate

● Videointerfon și racord pentru hotă

● Instalație pregătită pentru unitățile de climatizare

La acestea se adaugă multiple puncte de încărcare pentru vehicule electrice, servicii de administrare a complexului și servicii de tip concierge - elemente care, dincolo de confortul zilnic, contribuie la menținerea valorii imobiliare pe termen lung.

O zonă cu potențial de apreciere și infrastructură de transport excelentă

Pentru un investitor sau un utilizator final care își propune să își păstreze opțiunile deschise în viitor, locația proiectului este la fel de importantă ca specificațiile tehnice. H East Residence beneficiază de un amplasament privilegiat în Sectorul 2 al Capitalei, la doar câteva minute de mers pe jos față de stația de metrou Bucur Obor, de Veranda Mall, Kaufland Colentina și de cea mai vizitată piață agroalimentară din București - Piața Obor.

Accesul facil la inelul principal de circulație, la Șoseaua Colentina, dar și la Autostrada A3 București - Brașov ori la drumul național E85, conectează ansamblul cu Centrul, Nordul, zona Pipera și localitățile limitrofe din zona de Est a capitalei. În vecinătatea apropiată a complexului se regăsesc grădinițe, școli gimnaziale și licee, supermarketuri, instituții financiare, spitale de stat și centre medicale private - un mix de servicii care susține atractivitatea pe termen lung a ansamblurilor de locuințe, fie că scopul achiziției este uz personal sau, dupa caz, investiție pentru închiriere sau revânzare.

De ce contează istoricul dezvoltatorului imobiliar

Istoricul de livrare, aprecierea valorii proprietăților din portofoliu, strategia investițională coerentă și comunicarea transparentă sunt indicatori relevanți pentru votul de încredere pe care dezvoltatorul trebuie să îl primească la viitorii cumparatori.

În spatele proiectului H East Residence se află Hagag Development Europe - dezvoltator imobiliar cu un portofoliu solid de proiecte livrate cu succes, o evoluție favorabilă a valorii de piață a portofoliului, și multiple investiții în zona de dezvoltare imobiliară în curs, în București și în alte orașe mari din România.

Astfel, la achiziția unui apartament în H East Residence nu primești doar o locuință nouă, modernă și eficientă energetic, ci securizezi și o investiție într-un proiect cu trasabilitate clară și potențial real de apreciere a valorii în timp.

Programează o vizionare pe https://heastresidence.ro/, analizează configurațiile de apartamente disponibile și fă cunoștință cu noul tău apartament din Estul Bucureștiului.