Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a căzut în România: „Condamnăm imprudența Rusiei”

NATO a reacționat vineri dimineață în urma incidentului de la Galați, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc, rănind două persoane.

„În această dimineață devreme, un bloc de apartamente din România a fost lovit de o dronă în timp ce Rusia ataca infrastructura ucraineană din apropierea graniței. Secretarul general NATO este în contact cu autoritățile române. Condamnăm imprudența Rusiei, iar NATO va continua să își consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor”, se arată în mesajul de pe X al purtătorului de cuvânt al NATO.

La rândul său, președintele letoniei a condamnat incidentul de la Galați.

„Letonia condamnă atacul cu dronă rusească asupra unui bloc de apartamente din Galați, România, soldat cu rănirea a două persoane. Urez însănătoșire rapidă celor răniți. Letonia este pe deplin solidară cu aliatul nostru, România, și este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări”, potrivit președintelui Letoniei.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.Cele două persoane care au fost rănite, vineri noaptea, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați au fost transportate la spital, iar alți doi locatari, cu atac de panică, au primit îngrijiri la fața locului.