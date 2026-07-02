Instanța îi permite lui Ciprian Ciucu să plece în vacanță în Portugalia, deși este sub control judiciar

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a obținut în instanță dreptul de a părăsi temporar țara pentru o vacanță în Portugalia, după ce magistrații au admis plângerea formulată împotriva deciziei DNA de a-i interzice deplasarea în străinătate pe durata controlului judiciar.

Tribunalul București i-a permis lui Ciprian Ciucu, să plece în concediu în Portugalia. Magistrații au admis, miercuri, plângerea formulată de Ciprian Ciucu împotriva ordonanței DNA prin care îi fusese refuzată părăsirea teritoriului României pe perioada concediului de odihnă.

„În dosarul 26603/3/2026, a fost admisă plângerea formulată de inc. C.C. împotriva Ordonanței din data de 29.06.2026 emise de D.N.A. A fost desființată ordonanța atacată și, în consecință, i s-a încuviințat inculpatului părăsirea temporară a teritoriului României pentru a se deplasa în Portugalia, în intervalul 03.07.2026-12.07.2026, în scopul efectuării concediului de odihnă, conform pachetului de servicii turistice achiziționat la data de 10 iunie 2026. Soluția este definitivă”, a transmis Tribunalul București.

Potrivit instanței, pachetul turistic pentru vacanța din Portugalia fusese achiziționat de edil la 10 iunie 2026, înainte ca procurorii anticorupție să dispună măsura controlului judiciar.

Astfel, Ciprian Ciucu va putea părăsi România în perioada 3-12 iulie pentru efectuarea concediului de odihnă, însă va rămâne sub control judiciar pentru restul perioadei stabilite de procurori.

Primarul Capitalei a fost plasat sub control judiciar de Direcția Națională Anticorupție la 18 iunie 2026, fiind acuzat de luare de mită de la doi cetățeni iordanieni.

Anterior, pe 24 iunie, Tribunalul București a respins ca nefondată contestația formulată de Ciprian Ciucu împotriva măsurii preventive dispuse de DNA. Totodată, judecătorii au respins și cererea subsidiară privind modificarea obligațiilor impuse în cadrul controlului judiciar.

În aceste condiții, edilul rămâne sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Potrivit anchetatorilor, în timpul campaniei electorale din noiembrie-decembrie 2025, Ciprian Ciucu ar fi primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism necesare dezvoltării unui proiect imobiliar.

Procurorii susțin că investigația a pornit de la cercetările desfășurate într-un alt dosar de corupție care viza Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Ciprian Ciucu respinge acuzațiile DNA și spune că este nevinovat, susținând că nu are emoții în legătură cu ancheta, pentru că nu a luat mită.

El a precizat că nu are nimic de ascuns, nu a luat mită și până când aceste lucruri vor fi clarificate el și familia sa trec printr-o perioadă destul de dificilă.

„În ceea ce mă privește, sunt încrezător, nu am nimic de ascuns, colaborez cu ei (procurorii - n.r.), vin la controlul judiciar și mergem mai departe. Evident că nu este o perioadă deloc ușoară pentru mine, pentru familia mea, dar pentru că știu că eu nu am luat mită, nu am niciun fel de emoție. (...) Eu nu am știut de astfel de lucruri, deci, din punctul meu de vedere, sunt nevinovat”, a declarat Ciprian Ciucu.