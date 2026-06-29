Odeta Nestor scapă de arestul preventiv. Fosta șefă a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, plasată în arest la domiciliu în dosarul în care este cercetat şi Ciprian Ciucu

Odeta Nestor, fostă şefă a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, scapă de arestul preventiv în dosarul de corupţie în care este cercetat şi primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Instanţa a admis luni contestaţia formulată de Odeta Nestor, respingând astfel propunerea de arestare preventivă.

Judecătorii au dispus măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 29 iunie 2026 şi până la 28 iulie 2026 inclusiv.

”Admite contestația declarată de inculpată, desființează încheierea contestata și rejudecând în fond: respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive privind pe inculpată, inlocuiește măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, începând cu data de 29.06.2026 pana la data de 28.07.2026 inclusiv. Definitivă", se arată în deciza magistraților.

Odeta Nestor, fostul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), o apropiată a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, de când acesta era primar al Sectorului 6, a fost pusă sub acuzare pentru „complicitate la luare de mită, dare de mită în formă continuată, dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”.

Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare pentru luare de mită și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în dosarul instrumentat de DNA privind suspiciuni de luare de mită în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6.

Potrivit comunicatului DNA, în noiembrie 2025, două persoane implicate într-un proiect imobiliar din București ar fi oferit lui Ciucu foloase necuvenite constând în „servicii de publicitate și consultanță electorală” prestate în perioada noiembrie–decembrie 2025. Aceste servicii ar fi avut ca scop susținerea activității sale politice și electorale, în legătură cu atribuțiile pe care le avea ca primar al Sectorului 6.

DNA mai arată că un alt inculpat ar fi facilitat acordarea acestor avantaje, „cunoscând scopul urmărit de participanți” și intermedierea legăturii cu funcționarul public.

Procurorii susțin că Ciucu ar fi primit aceste foloase „în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu” privind procedurile administrative ale proiectului imobiliar.