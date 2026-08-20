Cum ajung locuințele din Roma în mâinile escrocilor. Metoda folosită pentru a evita evacuarea

Locuitorii dintr-o zonă a Romei spun că au ajuns să-și păzească singuri blocurile după o serie de ocupări ilegale ale unor apartamente Enasarco. În zona Cinecittà, oamenii susțin că 29 de locuințe au fost ocupate, iar în spatele operațiunilor se află o rețea organizată care ar cere între 20.000 și 30.000 de euro pentru un apartament.

„Am auzit zgomote și am sunat la poliție”, povestesc locuitorii. Aceștia susțin că, până acum, aproximativ 29 de locuințe au fost ocupate ilegal și afirmă că problema a devenit atât de gravă încât au ajuns să organizeze singuri patrule pentru a-și proteja imobilele.

„Suntem la 29 de unități ocupate. Enasarco a dispărut. Fără proprietari, forțele de ordine nu pot interveni. Suntem obligați să ne protejăm singuri”, spun localnicii pentru RomaToday.

O rețea care cere până la 30.000 de euro

Potrivit mărturiilor locuitorilor, ocupările nu ar fi cazuri izolate, ci ar face parte dintr-un mecanism organizat. În ultimii trei ani, aproximativ 30 de apartamente ar fi fost ocupate, iar persoanele care ajung să locuiască ilegal acolo ar plăti sume importante pentru a primi acces la o locuință liberă.

Tiziana Sarta, rezidentă într-unul dintre condominiile de pe Via Gentile, afirmă că prețurile ar varia între 20.000 și 30.000 de euro. „Costul variază în funcție de dacă proprietatea este deja ocupată de altcineva sau dacă ocupantul trebuie să depună plângerea personal”, explică aceasta.

Potrivit localnicilor, după plata sumei inițiale, ocupanții nu ar mai suporta alte costuri, în timp ce cheltuielile și taxele restante ajung să fie suportate de ceilalți proprietari ai condominiului.

Cum funcționeză mecanismul

Locuitorii descriu un mecanism repetitiv. Înainte de ocuparea unei locuințe, persoane care ar acționa pentru rețea verifică scările și identifică apartamentele care par nelocuite.

Unul dintre semnele folosite pentru marcarea unei locuințe goale ar fi o bucată de hârtie introdusă sau lipită în zona ușii. Dacă aceasta rămâne în aceeași poziție, apartamentul este considerat în continuare neocupat.

Ulterior, în timpul nopții, încuietorile sunt forțate, iar locuința este ocupată. Localnicii susțin că, într-o primă etapă, în apartament sunt introduse persoane vulnerabile, care ar face mai dificilă evacuarea imediată. După câteva zile, acestea ar fi înlocuite cu persoanele care au plătit pentru locuință.

Pentru a întârzia procedurile de evacuare, ocupanții ar fi schimbați din nou înainte de emiterea ordinului de evacuare. Astfel, potrivit locuitorilor, procedura juridică este reluată de la început.

Printre persoanele care ocupă locuințele s-ar afla, potrivit mărturiilor, în principal cetățeni peruani și columbieni, dar și italieni.

„Sunt și italieni. Escrocheriile nu se interesează de culoarea pielii. Suntem îngrijorați pentru că nu sunt înregistrați. Trăim baricadați în casele noastre fără să știm cine locuiește pe palierul nostru”, spune un locuitor.

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Acuzații privind traficul de droguri

Localnicii susțin că, după ocuparea apartamentelor, sunt realizate și conexiuni neautorizate la utilități. În zonele comune ar fi fost observate fire electrice și coliere de cablu instalate în jurul țevilor. Mai grav, locuitorii afirmă că unele dintre apartamentele ocupate ar fi devenit puncte pentru activități ilegale, inclusiv trafic de droguri și prostituție.

„Știm sigur, pentru că vedem cu ochii noștri, că vând droguri, stau la uși și fumează droguri acolo unde se joacă copiii noștri”, afirmă un locuitor.

Locuitorii trăiesc în alertă permanentă

Ultima tentativă de ocupare, din noaptea de 17 august, le-a amplificat temerile. Oamenii spun că orice zgomot neobișnuit de pe casa scării poate declanșa alarma.

„Trăim într-o stare de alertă și anxietate constantă. Chiar și cel mai mic zgomot din clădire stârnește panică legată de o nouă ocupare în desfășurare”, spune Simonetta, una dintre rezidente.

În lipsa unei intervenții pe care o consideră eficientă din partea proprietarului, locatarii au ajuns să se organizeze singuri. Aceștia efectuează patrule nocturne și supraveghează clădirile pentru a identifica rapid eventualele tentative de ocupare.

De ce spun locatarii că poliția nu poate interveni imediat

Una dintre principalele probleme reclamate de locuitori este legată de procedura legală. Potrivit acestora, intervenția autorităților este îngreunată atunci când proprietarul imobilului nu depune personal plângerea.

Forțele de ordine și poliția municipală pot constata situația, însă pentru continuarea procedurilor sunt necesare documentele și implicarea proprietarului, în acest caz Enasarco, susțin locuitorii.

Chiar și camerele de supraveghere care funcționează permanent nu rezolvă problema, deoarece imaginile pot deveni inutile dacă nu sunt solicitate și folosite la timp în cadrul procedurilor.

Avocata Tiziana Siano consideră că lipsa intervenției proprietarilor reprezintă una dintre problemele centrale.

„Este crucial să oprim acest fenomen, nu doar pentru siguranța condominiului, ci și pentru că ocuparea ilegală reprezintă practic un instrument al crimei organizate pentru a controla terenurile”, explică aceasta.

Locuitorii spun că au ajuns într-un punct în care nu mai știu cui să se adreseze. Pe de o parte, se tem de noi ocupări și de eventualele activități ilegale desfășurate în clădiri, iar pe de altă parte, sunt conștienți că nu pot substitui autoritățile.

„Este o situație care nu poate decât să escaladeze”, avertizează Simonetta. „Este periculoasă, pentru că atunci oamenii devin exasperați. Trebuie să prevenim auto-abuzul, ceea ce nu este potrivit în aceste situații”, susțin aceștia.