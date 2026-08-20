Fondatorul gigantului imobiliar chinez Evergrande, Xu Jiayin, a fost condamnat joi, 19 august, la închisoare pe viață pentru fraudă financiară de mari proporții, într-unul dintre cele mai importante dosare legate de criza imobiliară care afectează economia Chinei.

Xu Jiayin, cunoscut și sub numele de Hui Ka Yan în cantoneză, a primit sentința de la un tribunal din Shenzhen. Instanța a decis, de asemenea, să-i retragă pe viață drepturile politice și să-i confiște toate bunurile personale, potrivit Agerpres.

În același dosar, grupul Evergrande și divizia sa imobiliară au fost amendate cu un total de 15,82 miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 2 miliarde de euro.

Potrivit tribunalului, Evergrande a primit o amendă de 8,82 miliarde de yuani, aproximativ 1,12 miliarde de euro, în timp ce Evergrande Real Estate a fost sancționată cu 7 miliarde de yuani, circa 890 de milioane de euro.

Evergrande a fost una dintre cele mai mari companii imobiliare din China, beneficiind de dezvoltarea rapidă a orașelor și de creșterea nivelului de trai din ultimele decenii.

Modelul companiei s-a bazat însă în mare măsură pe împrumuturi și pe extinderea rapidă a proiectelor imobiliare. În 2020, autoritățile chineze au introdus reguli mai stricte privind accesul dezvoltatorilor la creditare, în încercarea de a limita gradul ridicat de îndatorare din sector.

Evergrande a ajuns în incapacitate de plată în 2021, iar problemele companiei au devenit unul dintre cele mai vizibile semnale ale crizei din piața imobiliară chineză.

Acuzații de fraudă financiară și mită

Instanța din Shenzhen a stabilit că, între 2016 și 2021, Evergrande și Xu Jiayin au încălcat legislația printr-o fraudă financiară desfășurată pe o perioadă îndelungată și la scară largă.

Potrivit tribunalului, compania ar fi umflat valoarea activelor și ar fi ascuns anumite pasive. Instanța a mai susținut că, prin intermediul mitei, inculpații au preluat controlul unor instituții financiare, fără a preciza despre ce instituții este vorba.

Alți cinci foști responsabili ai grupului Evergrande au fost condamnați la pedepse cuprinse între șase și 18 ani de închisoare, pentru diferite infracțiuni.