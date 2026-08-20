De ce a fost reactivat contul de Instagram lui Robin Williams la 12 ani de la dispariția actorului

Copiii actorului Robin Williams i-au reactivat contul de Instagram al tatălui lor, motivând că vor să ofere „un spațiu sigur și de încredere” pentru păstrarea și promovarea moștenirii sale, în contextul evoluției tehnologiei și apariției conținutului generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

„În timp ce comemorăm ceea ce ar fi fost al 75-lea an din viața tatălui nostru, suntem recunoscători să vedem cum noile generații îi descoperă munca, în timp ce fanii care îl apreciază de mult timp continuă să celebreze bucuria pe care le-a adus-o în viețile lor.

Pe măsură ce tehnologia evoluează, ne dorim ca acesta să fie un spațiu sigur și de încredere, în care poveștile, fotografiile, videoclipurile și amintirile distribuite să reflecte moștenirea sa cu autenticitate, căldură și grijă.

Acesta este modul nostru de a împărtăși lumii talentul și umorul său unic, inclusiv momentele care ne-au făcut pe noi și pe atât de mulți dintre voi să râdeți, în timp ce ne amintim de viața și cariera extraordinare ale tatălui nostru. El continuă să ne inspire și să aducă bucurie oamenilor din întreaga lume. Zak, Zelda și Cody Williams”, au transmis cei trei într-o postare publicată pe profilul tatălui lor.

Anul trecut, Zelda Williams a reacționat dur împotriva videoclipurilor generate cu inteligență artificială (AI) care îl recreează pe tatăl ei.

„Vă rog, încetați să-mi mai trimiteți videoclipuri AI cu tata”, a scris Zelda luni, într-o postare pe Instagram.

„Încetați să credeți că vreau să le văd sau că o să înțeleg – nu, și nici nu o voi face. Dacă încercați doar să mă trolați, am văzut lucruri mult mai rele; voi restricționa și merg mai departe”.

„Să vezi cum moștenirea unor oameni reali e redusă la «cam seamănă și sună la fel, deci e suficient», doar pentru ca alții să producă un terci de TikTok oribil, mișcându-i ca pe niște marionete, este de-a dreptul nebunesc”, a mai precizat aceasta, potrivit The Guardian.

Nu este prima dată când Zelda critică utilizarea AI pentru a recrea imaginea tatălui său, care a murit în 2014, la 63 de ani. În 2023, într-o postare de susținere pentru campania Screen Actors Guild împotriva utilizării abuzive a AI, ea a scris: „Am văzut, de ANI DE ZILE, câți oameni vor să antreneze aceste modele pentru a crea sau recrea actori care nu-și pot da consimțământul – cum e tata”.

„Nu e o teorie, e cât se poate de real. Am auzit deja AI-ul folosind «vocea» lui pentru a spune orice își doresc oamenii, și, deși personal mi se pare profund tulburător, implicațiile merg mult dincolo de sentimentele mele”.